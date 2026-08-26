Embargos del 50% sobre salarios en Colombia: normas para obligaciones alimentarias. (foto: archivo).

Las personas que mantienen deudas bancarias sin saldar pueden enfrentar consecuencias judiciales que van mucho más allá de los reclamos de las entidades financieras.

En determinados procesos, la Justicia puede disponer medidas cautelares destinadas a evitar que el patrimonio del deudor quede fuera del alcance de un eventual cobro.

Una de esas herramientas es la inhibición general de bienes, contemplada en el artículo 228 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Deudas bancarias: cuándo la Justicia puede impedir vender bienes

El artículo 228 establece una figura denominada inhibición general de bienes. Su objetivo es evitar que una persona pueda vender o gravar bienes registrables cuando existe un proceso judicial y se dan determinadas condiciones.

La norma establece que, cuando existe lugar para un embargo pero este no puede hacerse efectivo, puede solicitarse la inhibición general de vender o gravar los bienes del deudor.

Esto significa que no alcanza simplemente con tener una deuda bancaria vencida para que automáticamente quede prohibida la venta de una vivienda, un automóvil u otro bien.

Debe existir un proceso judicial y deben cumplirse las condiciones que establece la legislación para que pueda solicitarse y eventualmente disponerse la medida.

Artículo 228: qué dice la ley sobre los bienes de los deudores

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El artículo 228 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra dentro de la sección dedicada a la inhibición general de bienes y anotación de litis.

La norma contempla dos situaciones específicas para solicitar esta medida:

Cuando existe lugar para un embargo , pero no se conocen bienes del deudor.

Cuando los bienes conocidos no alcanzan para cubrir el monto del crédito reclamado.

En esos casos puede solicitarse la inhibición general para vender o gravar los bienes del deudor.

Por lo tanto, la medida funciona como una herramienta judicial para preservar el patrimonio frente a un eventual incumplimiento.

¿Qué significa estar inhibido para vender una casa o un auto?

La inhibición general de bienes tiene un efecto concreto sobre la capacidad de disponer de determinados bienes registrables.

Cuando la medida se encuentra anotada, el deudor puede encontrarse impedido de realizar determinadas operaciones de disposición o gravamen sobre sus bienes registrables mientras la inhibición permanezca vigente.

Esto puede afectar operaciones vinculadas con inmuebles y vehículos, entre otros bienes que requieren registración.

La medida no significa, sin embargo, que la Justicia haya confiscado automáticamente todos los bienes de la persona. Se trata de una medida cautelar destinada a preservar la posibilidad de cobro del acreedor.

¿Una deuda bancaria puede impedir vender un auto?

Sí, pero no por el solo hecho de tener una deuda bancaria.

Si existe un proceso judicial y se dispone una inhibición general de bienes, la medida puede generar obstáculos para realizar operaciones sobre bienes registrables.

Por eso, una persona que pretende vender un automóvil mientras pesa una inhibición judicial puede encontrarse con que la operación no puede concretarse en las condiciones habituales.

¿Qué pasa con una casa o un inmueble?

La situación también puede alcanzar a los bienes inmuebles.

La inhibición general está expresamente vinculada con la posibilidad de vender o gravar bienes. La anotación de la medida busca impedir que el patrimonio registrable del deudor pueda quedar fuera del alcance de la ejecución del crédito.

Por eso, una persona inhibida judicialmente puede encontrar dificultades para concretar operaciones inmobiliarias mientras la medida permanezca vigente.

No obstante, es importante distinguir entre inhibición y embargo.

Deuda bancaria: qué diferencia hay entre embargo e inhibición

Aunque ambos mecanismos buscan proteger el eventual cobro de una deuda, no son exactamente lo mismo.

El embargo recae sobre bienes determinados. Por ejemplo, puede ordenarse sobre una cuenta, un vehículo o un inmueble identificado dentro de un proceso.

La inhibición general, en cambio, opera sobre la capacidad de vender o gravar bienes registrables del deudor cuando se cumplen las condiciones del artículo 228.

Incluso una sentencia de la Justicia Nacional ha señalado que la inhibición general de bienes funciona como una medida accesoria al embargo y que su procedencia se vincula con los supuestos específicos previstos por el artículo 228.