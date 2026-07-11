El Gobierno de Colombia confirmó la ejecución de embargos sobre cuentas bancarias, bienes e inmuebles en el marco de los procesos de cobro coactivo adelantados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Estas medidas se aplican de manera individual, caso por caso, a los contribuyentes que mantienen diversas deudas tributarias exigibles y no atendieron los requerimientos formales previos. La medida forma parte de los procesos administrativos de cobro y se aplica conforme a la normativa vigente, sin carácter retroactivo ni anuncios extraordinarios.

Con el avance de los controles fiscales, numerosos contribuyentes han comenzado a consultar sobre la posibilidad de que sus activos financieros o bienes sean objeto de estas acciones y cuál es el verdadero impacto de los embargos comunicados por la autoridad tributaria.

DIAN: así operan los embargos y qué debes saber

De acuerdo con los procedimientos administrativos de cobro, la DIAN puede ordenar el embargo de cuentas bancarias, bienes e inmuebles cuando el contribuyente mantiene deudas tributarias exigibles y no atendió los requerimientos previos. La ejecución se realiza en coordinación con bancos y entidades financieras, una vez verificada la identidad del deudor.

Entre las medidas habituales se incluyen el bloqueo de cuentas, el congelamiento de tarjetas de crédito, el embargo de bienes e inmuebles, y la retención de fondos hasta cubrir los valores adeudados, siempre dentro de los límites legales.

El Gobierno procederá a embargar todas las cuentas de bancos y bienes que aparezcan en esta página web.

Estas acciones no implican el cierre automático del sistema financiero para todos los usuarios, sino que se aplican de manera individual a aquellos que aparezcan en la base oficial de incumplidos.

¿La DIAN puede embargar las tarjetas de crédito?

No. La propia DIAN aclaró que las tarjetas de crédito no son embargables dentro de los procesos de cobro tributario.

La razón es que una tarjeta de crédito no constituye un depósito de dinero del contribuyente. Se trata de un mecanismo de financiación cuyo cupo pertenece a la entidad financiera y no al titular de la tarjeta.

En consecuencia, aunque una persona tenga una deuda con la DIAN, la entidad no puede ordenar el embargo del cupo disponible en una tarjeta de crédito.

Quiénes aparecen en la lista de deudores con embargo

La lista publicada por la DIAN incluye personas naturales y jurídicas con obligaciones tributarias vencidas o procesos administrativos de cobro abiertos. También pueden figurar contribuyentes que omitieron presentar declaraciones pese a las notificaciones formales.

Los perfiles más frecuentes son:

Contribuyentes con impuesto de renta o IVA pendientes .

Empresas con obligaciones fiscales vencidas .

Personas con procesos de cobro activos sin acuerdos de pago vigentes.

Los nombres pueden consultarse en el portal oficial de la DIAN, dentro de los procesos administrativos de cobro.

Cómo consultar si una persona es deudora ante la DIAN

Para verificar la situación tributaria, una persona puede consultar directamente en la página web oficial de la DIAN, ingresando al sistema MUISCA con su identificación, además de revisar las notificaciones oficiales recibidas o comunicarse con las líneas de atención de la entidad.

Si no hay respuesta a los requerimientos, la autoridad puede avanzar con el embargo de los fondos detectados.

Por qué embargan sus cuentas y bienes

El objetivo de estas medidas es garantizar el recaudo y reducir la evasión fiscal. Las causas más comunes son:

Deudas tributarias no saldadas.

Incumplimientos administrativos reiterados.

Falta de respuesta a requerimientos formales.

La suspensión de productos financieros se enmarca en un plan integral de control y transparencia.

Cómo evitar un embargo

Las autoridades recomiendan:

Regularizar deudas o suscribir acuerdos de pago.

Revisar y responder las comunicaciones oficiales.

Mantener datos fiscales actualizados.

Si el embargo ya fue notificado, es posible solicitar revisión administrativa o gestionar un acuerdo para levantar la medida una vez cumplida la obligación.