Las personas que mantienen deudas fiscales sin regularizar pueden enfrentar un proceso de ejecución judicial que podría alcanzar sus cuentas bancarias, vehículos y otros bienes.

La normativa vigente establece las condiciones y los plazos que deben cumplirse antes de que una medida cautelar pueda hacerse efectiva.

La Disposición 120/2025 de ARCA, publicada en junio de 2025, estableció las pautas actualmente aplicables para la traba de medidas cautelares dentro de los juicios de ejecución fiscal.

Deudas de impuestos: cuándo puede comenzar una ejecución fiscal

El incumplimiento de una obligación tributaria puede dar lugar a un juicio de ejecución fiscal cuando el Fisco busca obtener judicialmente el pago de la deuda.

En ese proceso pueden solicitarse medidas cautelares destinadas a garantizar el cobro del crédito fiscal. Aunque eso no quiere decir que que cualquier persona que tenga un impuesto vencido vaya a sufrir un embargo de manera automática.

La existencia de una deuda es el punto de partida, pero para llegar al embargo de los bienes deben cumplirse las diferentes etapas previstas por la legislación y el procedimiento correspondiente.

Embargo de cuentas bancarias y bienes: qué establece ARCA

La Disposición 120/2025 sustituyó el punto 3.1.2 del apartado referido a las pautas de gestión en materia de ejecuciones fiscales.

El nuevo criterio establece que, una vez verificados los pagos efectuados, la traba de la medida cautelar será diligenciada dentro de las 48 horas posteriores al vencimiento del plazo para presentar excepciones previsto por el artículo 92 de la Ley 11.683.

Esto significa que el contribuyente cuenta con una instancia procesal para ejercer su defensa antes de que avance la medida cautelar en las condiciones previstas por la norma.

Entre las medidas que pueden solicitarse dentro de una ejecución fiscal se encuentran aquellas destinadas a asegurar fondos, créditos y determinados bienes del deudor, de acuerdo con las características del proceso judicial.

¿Pueden embargar un auto por una deuda de impuestos?

Sí, un vehículo puede quedar alcanzado por una medida cautelar dentro de un proceso de ejecución fiscal cuando corresponda según las reglas aplicables.

El punto fundamental es que el embargo de un automóvil no surge simplemente porque exista un impuesto vencido. Debe existir un procedimiento de ejecución y una medida cautelar que alcance al bien.

La finalidad de estas medidas es garantizar el cobro de la deuda fiscal, evitando que el patrimonio que podría responder por ella quede fuera del alcance del proceso.

El plazo clave antes de que avance el embargo

Uno de los aspectos centrales de la Disposición 120/2025 es precisamente el momento en que puede diligenciarse la medida cautelar.

La norma establece un plazo de 48 horas desde el vencimiento del período para presentar excepciones, siempre previa verificación de los pagos realizados por el contribuyente.

De esta manera, el procedimiento no contempla un embargo automático e inmediato simplemente por la existencia de una obligación tributaria impaga.

El contribuyente debe prestar atención a las notificaciones judiciales y fiscales, ya que ignorar el proceso puede llevar a que la ejecución avance hasta alcanzar sus activos.

La excepción que permite adelantar la medida cautelar

La normativa también contempla una situación excepcional en la que la medida puede trabarse antes del vencimiento del plazo mencionado.

Esto puede ocurrir cuando la distancia entre la sede desde donde se emite la notificación y el domicilio fiscal del contribuyente supera los 100 kilómetros, y además no existe una cantidad suficiente de oficiales notificadores que permita realizar la comunicación en tiempo oportuno.

En ese escenario, el representante del Fisco necesita autorización previa de su jefatura y autorización judicial para poder avanzar anticipadamente.

Además, una vez radicada la demanda y antes de trabar la medida cautelar, debe notificarse al Domicilio Fiscal Electrónico del contribuyente el detalle de la deuda reclamada.

Qué deben tener en cuenta quienes tienen impuestos impagos

La normativa vigente no establece que ARCA pueda embargar automáticamente las cuentas, autos o bienes de cualquier persona que se atrase con un impuesto.

El procedimiento está vinculado a una ejecución fiscal y contempla diferentes instancias antes de que una medida cautelar pueda hacerse efectiva.

Por eso, ante una deuda tributaria, es importante: