La intervención de Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro marcaron un punto de inflexión en el mapa geopolítico mundial. Potencias como China y Rusia miran a Latinoamérica como una región clave para instalar infraestructura militar y reafirmar su presencia en la zona.

El país a cargo de Donald Trump mostró su presencia al realizar obras de refacción en una de las bases navales más importantes del mundo.

La base naval americana más importante de Latinoamérica

La Base Naval Roosevelt Roads en Puerto Rico es una de las bases navales más importantes de Estados Unidos en el mundo. Sin embargo, en los últimos años las instalaciones habían quedado olvidadas y eran utilizadas como una simple atracción turística.

El complejo fue construido para reforzar la presencia militar en Latinoamérica y en el Caribe. En 1943 se terminaron de construir diversas instalaciones portuarias profundas, pistas aéreas, almacenamientos, instalaciones para el personal y redes internas que superan los 100 kilómetros pavimentados. Durante la Crisis de los Misiles en Cuba (1962), fue una zona clave para contribuir a diversas misiones militares.

La base cerró oficialmente en 2004, pero desde hace unos meses se realizan trabajos de limpieza, restauración y readecuación.

Qué está haciendo Estados Unidos en la base naval

La base naval está ubicada en una zona clave por su presencia cerca de las principales rutas comerciales, operaciones antidrogas, vigilancia marítima y más. Contar con infraestructura militar en la región es sinónimo de reducir tiempos de respuesta y la posibilidad de maniobrar en toda Latinoamérica.

Dentro de los principales trabajos que realiza el país de Donald Trump se encuentran:

Aumento de la presencia militar en el aeropuerto y zonas de apoyo

Reconstrucción de la torre de control

Uso de aeropuerto para aviones comerciales y militares

Despliegue de aeronaves tácticas y de vigilancia

Ejercicios para los soldados

Movimiento de maquinaria, bloques de hormigón, contenedores y transporte pesado

En la misma línea, en los últimos meses la isla recibió drones MQ-9 Reaper, aviones AC-130J Ghostrider, helicópteros del Cuerpo de Marines y escuadrones de F/A-18 Super Hornet, configurando un despliegue que va mucho más allá de lo rutinario.

La importancia de la base naval americana en el Caribe

Estados Unidos ha mostrado un fuerte interés en mantener su presencia en Latinoamérica. Los discursos provenientes de Washington suelen enmarcar sus operaciones dentro de tareas como la lucha contra el narcotráfico, trabajos de seguridad nacional, cooperación entre aliados, entre otros.

Dejar operativa la base naval podría ser clave para futuras participaciones del país en la región.