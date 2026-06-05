Apple confirmó el cierre definitivo de tres de sus tiendas físicas en Estados Unidos para junio. Los locales están en Trumbull, Connecticut; Escondido, California; y Towson, Maryland. La tienda de tecnología más popular del país convierte así esas ubicaciones en protagonistas de uno de los cierres comerciales más comentados del mes.

La compañía atribuyó la decisión al deterioro de los centros comerciales donde operan esos locales. La medida llama la atención porque Apple registró ingresos récord de u$s 143.800 millones en su primer trimestre fiscal de 2026.

¿Cuáles son las tiendas de Apple que cierran definitivamente en junio?

Los tres centros comerciales atraviesan un declive acelerado. El propietario de Trumbull Mall incurrió en default sobre un préstamo de u$s 150 millones. El Shops at North County, en Escondido, fue vendido hace años en medio de condiciones adversas. En Towson, la salida de Banana Republic, Madewell y Tommy Bahama precipitó el deterioro del mall.

Situación laboral por tienda

Trumbull y Escondido: los empleados serán transferidos a tiendas cercanas.

Towson: fue el primer local Apple en sindicalizarse en EE.UU. Sus trabajadores no serán reubicados automáticamente: podrán postularse a puestos disponibles y recibirán una indemnización según el convenio con el sindicato IAM CORE.

Los tres centros comerciales atraviesan un declive acelerado.

¿Qué significa este cierre para los clientes de Apple?

Quienes usaban esas tiendas perderán acceso presencial a soporte técnico, reparaciones y compras en persona. Apple no anunció medidas de compensación para consumidores: deberán ubicar el local más cercano para continuar accediendo a esos servicios.

El cierre no implica una retracción general. Desde enero de 2025, Apple inauguró 11 nuevas tiendas en ciudades como Miami y Detroit, y planea abrir su primer local en Arabia Saudita. La estrategia apunta a salir de malls en declive y expandirse en mercados más dinámicos.