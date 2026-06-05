Una de las mejores maneras de alargar la vida útil de un celular es cargarlo de forma correcta.

Una de las mejores maneras de alargar la vida útil de un celular es cargarlo de forma correcta. El problema es que la mayoría suele hacer esto como un proceso automático, sin contar con detalles técnicos que podrían afectar al funcionamiento y la durabilidad del dispositivo.

En este sentido, expertos en tecnología y teléfonos inteligentes afirman que el orden en el que se conectan los componentes eléctricos hace una diferencia en cuanto a la vida útil de la batería, los puertos de carga y el cable conductor.

Expertos en tecnología y teléfonos inteligentes afirman que el orden en el que se conectan los componentes eléctricos hace una diferencia

El celular o el cargador: ¿Cuál se conecta primero?

Según los consejos de fabricantes y expertos, lo primero que se debe conectar es el cargador a la toma de corriente y posteriormente, el cable al celular . Hacer esto ayuda que el flujo de electricidad se estabilice dentro del adaptador del cargador previo a que la energía sea transferida al teléfono.

Manteniendo este orden, el cargador actúa como una barrera de contención frente a posibles picos de tensión y otras irregularidades que puedan presentarse en la red eléctrica.

Si por el contrario, se conecta primero el cable al dispositivo para después conectarlo a la tomacorriente, tanto los circuitos internos como la batería reciben el impacto de la fluctuación inicial de energía de forma directa.

Esta práctica impacta en el rendimiento general del celular y reduce significativamente la capacidad de retención de la batería.

Otros consejos para alargar la vida útil de tu celular

También existe un protocolo correcto para desconectar el celular de la corriente. Primero, se retira el cable del teléfono, y después, el cargador de la toma corriente. Esto interrumpe el circuito de energía de forma limpia y evita picos de retorno o chispas residuales en el puerto del dispositivo.

Adicionalmente, para optimizar al máximo la vida útil de la batería se sugiere: