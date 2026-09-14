La ANSES confirmó las fechas de cobro para jubilados y pensionados de septiembre de 2026 y esta semana continuará el calendario de pagos para quienes cobran hasta un haber mínimo.

El lunes 14 y martes 15 de septiembre será el turno de nuevos grupos de adultos mayores, según la terminación del DNI . En ambos casos, los depósitos corresponden a jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.

Además, los haberes llegan con un aumento del 2,11% y, para determinados beneficiarios, se mantiene el bono extraordinario de hasta $70.000.

Quiénes cobran jubilaciones y pensiones el lunes 14 de septiembre

El calendario de ANSES establece que el lunes 14 de septiembre cobrarán los jubilados y pensionados cuyos documentos terminen en 4, siempre que sus haberes no superen el monto mínimo.

La fecha forma parte del cronograma oficial de pagos de septiembre, que distribuye los depósitos de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

De esta manera, quienes tengan DNI terminado en 4 podrán disponer de sus haberes correspondientes al mes de septiembre desde esa fecha, de acuerdo con los mecanismos habituales de cobro.

Quiénes cobran jubilaciones y pensiones el martes 15 de septiembre

ANSES distribuye los depósitos de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

El martes 15 de septiembre será el turno de los jubilados y pensionados cuyos DNI terminen en 5, siempre que sus haberes no superen el haber mínimo.

El depósito forma parte del mismo calendario previsional y se suma a las fechas asignadas para las distintas terminaciones de documento durante septiembre.

¿Cómo sigue el calendario de pagos para quienes no superen la mínima?

El cronograma para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo continúa de la siguiente manera:

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Quienes tengan una jubilación o pensión superior al haber mínimo deberán esperar otro cronograma, ya que ANSES estableció fechas diferentes para ese grupo.

En ese caso, los pagos comenzarán el martes 22 de septiembre, con las terminaciones 0 y 1, y continuarán hasta el lunes 28.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre de 2026

En septiembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben una actualización del 2,11%, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente.

Con el aumento, el haber mínimo jubilatorio queda en $428.633,20, mientras que quienes reciben el bono completo de $70.000 alcanzan un ingreso mensual de $498.633,20.

El refuerzo también alcanza a otros beneficiarios previsionales, con montos específicos según cada prestación.

Los principales valores de septiembre son:

Jubilación mínima: $428.633,20.

Jubilación mínima con bono: $498.633,20.

PUAM con bono: $412.906,55.

PNC por Invalidez o Vejez con bono: $370.043,23.

El bono de hasta $70.000 se mantiene para los beneficiarios que cumplen las condiciones establecidas. En quienes cobran un haber superior al mínimo, el refuerzo puede ser proporcional hasta alcanzar el monto correspondiente.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro, el monto y el detalle de la liquidación a través de mi ANSES, utilizando sus datos personales y la Clave de la Seguridad Social.