Es oficial | Decretaron feriado el 12 de diciembre y habrá un nuevo fin de semana largo, ¿a quiénes beneficia? Foto: Freepik

Un grupo de argentinos tendrá un fin de semana largo debido a que se decretó feriado el próximo viernes 12 de diciembre. De esta manera, podrán aprovechar para hacer una escapada o descansar de sus obligaciones laborales.

Se trata de tres días de descansos previos a las fiestas de fin de año del 25 de noviembre por Navidad y 1 de enero por Año Nuevo, las cuales volverán a dejar una semana corta. En esta ocasión, la celebración solo beneficiará a dos localidades de Buenos Aires.

Es oficial | Decretaron feriado el 12 de diciembre y habrá un nuevo fin de semana largo, ¿a quiénes beneficia? Foto: Facebook

Feriado del viernes 12 de diciembre, ¿quiénes tendrán un fin de semana largo?

El calendario 2025 indica que el próximo 12 de diciembre, dos jurisdicciones podrán disfrutar de un feriado el viernes y así complementarlo con el sábado y domingo, para dar lugar a un fin de semana largo.

Por un lado, La Niña, ubicada en el partido de Nueve de Julio, festejará su aniversario fundacional. Mientras que La Invencible, en Salto, festejará el día de su Santa Patrona, que es la Virgen de Guadalupe.

Esta jornada afectará a las actividades en el sector público y será una jornada no laborable para el sector privado. Desde el Banco Provincia ya adelantaron que no abrirán sus sucursales en estas dos localidades.

¿Por qué es feriado del 12 de diciembre?

La Niña se encuentra a 37 kilómetro de la localidad cabecera de 9 de Julio y tiene apenas 500 habitantes. Se fundó el 12 de diciembre de 1911 ante la llegada del ferrocarril, aunque su cierre en 1961, produjo un éxodo enorme (había 2000 habitantes en su momento).

A pesar de este inconveniente y las cinco inundaciones que afectaron a la ciudad, se reinventó. Actualmente, ofrece hospitalidad rural, producción agropecuaria y pesca en la laguna La Yesca, entre otras actividades.

Por su parte, La Invencible le hará homenaje a la Virgen de Guadalupe. Esta fecha es elegida por ser la última aparición de la Virgen María a Juan Diego en 1531 en el cerro del Tepeyac, y la milagrosa impresión de su imagen en la tilma del indígena.

Calendario 2025: los próximos feriados en Argentina

De acuerdo al calendario 2025, el último mes del año tiene solo dos feriados que beneficiarán a todos los habitantes a nivel nacional: