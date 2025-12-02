El 9 de diciembre será feriado para cientos de argentinos.

Un grupo de argentinos podrá disfrutar de un nuevo feriado el próximo martes 9 de diciembre que dará lugar a un fin de semana extralargo de cuatro días y será el primero en el inicio del último mes del 2025.

Como el lunes 8 de diciembre será una jornada de descanso a nivel nacional por el Día de la Virgen, los trabajadores alcanzados por este feriado extra podrán realizar una mini escapada, ya que tendrán un asueto adicional y sumarán 4 días para aprovechar la llegada de las temperaturas altas previas al verano.

Martes 9 de diciembre: ¿dónde habrá un nuevo feriado?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para dos partidos, uno de la provincia de Buenos Aires y otro de Chubut, donde sus habitantes gozarán de una nueva jornada extraordinaria por el aniversario fundacional y las correspondientes fiestas patronales.

El martes 9 de diciembre será feriado en estas localidades que tendrán un fin de semana extralargo de 4 días para poder descansar:

Triunvirato, Provincia de Buenos Aires

Kelsen, Chubut.

El próximo martes 9 de diciembre será feriado y habrá 4 días de descanso.

¿Quiénes podrán disfrutar de un nuevo feriado el martes 9 de diciembre?

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los empleados privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El fin de semana del sábado 6, el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre se realizarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

Las efemérides y celebraciones del 9 de diciembre

Muerte de Mozart

Día internacional de los Voluntarios

Día Nacional del Ciclista en Argentina.

Día Mundial del Suelo.

Fin de semana largo 2025: ¿cuántos quedan en el calendario?

La próxima jornada de descanso extendido será efectivamente la del Día de la Virgen, tras el feriado y el asueto por el Día de la Soberanía del 20 de noviembre. De esta forma, los argentinos solo tendrán un fin de semana largo más en lo que resta del 2025.

Fines de semana largo restantes de 2025

Día de la Virgen: Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

Según el calendario oficial del Gobierno, el próximo feriado será el 8 de diciembre.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El último feriado nivel nacional fue el Día de la Soberanía del 20 de noviembre, que se extendió del viernes al lunes con 4 días de descanso. El próximo descanso para los argentinos será la jornada de 3 días por el asueto del 8 de diciembre .

Feriados trasladables

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

Feriados inamovibles 2025