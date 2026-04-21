En junio hay un nuevo fin de semana largo por un feriado que cae el viernes 19. Se trata del célebre Día de la liberación o emancipación, comúnmente denominado como “Juneteenth” en Estados Unidos. Esto suma un nuevo día de descanso para los trabajadores para renovar energías antes de volver a la rutina diaria. Además, es una fecha con una carga emocional e histórica y se realizan varias actividades. El 19 de junio se celebra el día que en el que finalmente se terminó la esclavitud en Estados Unidos, un suceso histórico de suma importancia para gran parte de la población. Específicamente, se recuerda que los soldados de la Unión llegaron al territorio que hoy corresponde a Texas para anunciar que los esclavos estadounidenses serían liberados. Además, también se rememora el fin de la guerra civil. Siempre que la fecha cae un sábado o un domingo, la festividad se traslada para el viernes o el lunes correspondientemente para que haya un día extra de descanso en el calendario todos los años. En la mayoría de los estados del país se realizan desfiles, festivales de música y lanzan fuegos artificiales. Además, cierran bancos y oficinas gubernamentales, así como también negocios del sector privado. El gobierno recuerda que en el caso de que necesiten extraer dinero, se podrá utilizar las unidades ATMs ya que operarán de manera rutinaria, así como también las aplicaciones bancarias o los sitios web de agencias oficiales. Para lo que resta del año están programados los siguientes feriados federales: