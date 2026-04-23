Las autoridades educativas de Colombia confirmaron que los estudiantes de colegios oficiales tendrán tres días consecutivos sin clases en la primera semana de mayo de 2026, en el marco del calendario académico vigente, lo que dará lugar a un fin de semana largo ideal para descansar o planificar una escapada corta. La medida está contemplada dentro de la planificación oficial del año y aplica para los niveles de preescolar, básica y media, respetando los tiempos de descanso establecidos por la normativa educativa. De acuerdo con la resolución que fija el calendario de feriados 2026, el fin de semana largo estudiantil comenzará el viernes 1 de mayo y se extenderá hasta el domingo 3, con regreso a clases el lunes 4. El viernes 1 de mayo no habrá clases en todo el país debido a la conmemoración del Día del Trabajo, un feriado nacional obligatorio en Colombia. Al tratarse de una fecha oficial, las instituciones educativas suspenden completamente sus actividades académicas. En el caso de ciudades como Bogotá, esta jornada se integra al calendario escolar sin necesidad de recuperación, ya que forma parte de los días no laborables establecidos por ley. Además, al coincidir con el inicio de un fin de semana, se genera un descanso de tres días consecutivos, con retorno a las aulas el lunes siguiente. En la práctica, el feriado del 1 de mayo permitirá a los estudiantes disfrutar de un fin de semana extendido, que se desarrollará entre el viernes y el domingo. Durante ese período, los colegios permanecerán cerrados o con funcionamiento administrativo mínimo, sin actividades pedagógicas obligatorias ni para alumnos ni para docentes. Este tipo de pausas no altera el calendario académico, ya que las instituciones organizan previamente sus contenidos para cumplir con las semanas exigidas de clases. El sistema educativo colombiano establece un total de 40 semanas de trabajo académico, distribuidas en dos semestres a lo largo del año. Dentro de esa planificación, los feriados nacionales —como el 1 de mayo— están contemplados como días no lectivos, por lo que no requieren ajustes adicionales en el cronograma escolar. Para las familias, estos fines de semana largos representan una oportunidad para organizar actividades, viajes cortos o simplemente generar espacios de descanso en medio de la rutina escolar. Además del 1 de mayo, el calendario incluye otras fechas que también implicarán suspensión de clases y nuevos fines de semana largos: Estas fechas, al trasladarse a lunes, permiten extender el descanso y forman parte del esquema habitual del calendario colombiano.