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Un grupo de argentinos tendrá un nuevo fin de semana largo desde el viernes 29 de mayo gracias a un feriado local que regirá en dos localidades de la provincia de Buenos Aires.
La medida fue establecida por los aniversarios fundacionales de ambas ciudades y permitirá que muchos vecinos disfruten de tres jornadas consecutivas de descanso entre viernes, sábado y domingo.
Qué localidades tendrán feriado el 29 de mayo y un nuevo descanso extra largo
El feriado alcanzará a los habitantes de:
- Comandante Nicanor Otamendi, perteneciente al partido de General Alvarado.
- Villalonga, ubicada en el partido de Patagones.
Ambas localidades celebrarán su aniversario fundacional el jueves 29 de mayo, fecha en la que habrá cese de actividades en distintos sectores.
Como consecuencia, muchas personas podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días entre viernes, sábado y domingo, especialmente quienes logren extender el descanso laboral.
Cómo funcionará el feriado para trabajadores públicos y privados
Según ocurre habitualmente en este tipo de jornadas conmemorativas locales, el feriado impactará principalmente en la administración pública y distintos servicios locales.
En general:
- Habrá cese de actividades en organismos públicos.
- Algunas dependencias municipales permanecerán cerradas.
- Para el sector privado, la jornada será no laborable optativa.
- La decisión final dependerá de cada empleador.
Este tipo de feriados suelen implementarse por aniversarios fundacionales o celebraciones patronales en distintas localidades del país.
Asimismo, y aunque no figuran dentro del calendario nacional oficial, los feriados locales permiten que miles de personas puedan acceder a descansos adicionales durante el año.
En muchos casos, estas fechas se combinan con fines de semana y terminan generando mini vacaciones o escapadas cortas para los vecinos de cada localidad.
Uno por uno, cuáles son los próximos feriados en Argentina
Según está estipulado en el calendario oficial de feriados nacionales y días no laborables, los próximos serán:
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.