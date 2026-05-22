Es oficial | Decretan feriado el próximo viernes 29 de mayo y habrá un nuevo fin de semana largo: quiénes podrán aprovecharlo

Un grupo de argentinos tendrá un nuevo fin de semana largo desde el viernes 29 de mayo gracias a un feriado local que regirá en dos localidades de la provincia de Buenos Aires.

La medida fue establecida por los aniversarios fundacionales de ambas ciudades y permitirá que muchos vecinos disfruten de tres jornadas consecutivas de descanso entre viernes, sábado y domingo.

Qué localidades tendrán feriado el 29 de mayo y un nuevo descanso extra largo

El feriado alcanzará a los habitantes de:

Comandante Nicanor Otamendi, perteneciente al partido de General Alvarado.

Villalonga, ubicada en el partido de Patagones.

Ambas localidades celebrarán su aniversario fundacional el jueves 29 de mayo, fecha en la que habrá cese de actividades en distintos sectores.

Es oficial | Decretan feriado el próximo viernes 29 de mayo y habrá un nuevo fin de semana largo: quiénes podrán aprovecharlo Fuente: Archivo

Como consecuencia, muchas personas podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días entre viernes, sábado y domingo, especialmente quienes logren extender el descanso laboral.

Cómo funcionará el feriado para trabajadores públicos y privados

Según ocurre habitualmente en este tipo de jornadas conmemorativas locales, el feriado impactará principalmente en la administración pública y distintos servicios locales.

En general:

Habrá cese de actividades en organismos públicos.

Algunas dependencias municipales permanecerán cerradas.

Para el sector privado, la jornada será no laborable optativa.

La decisión final dependerá de cada empleador.

Este tipo de feriados suelen implementarse por aniversarios fundacionales o celebraciones patronales en distintas localidades del país.

Es oficial | Decretan feriado el próximo viernes 29 de mayo y habrá un nuevo fin de semana largo: quiénes podrán aprovecharlo Fuente: Archivo

Asimismo, y aunque no figuran dentro del calendario nacional oficial, los feriados locales permiten que miles de personas puedan acceder a descansos adicionales durante el año.

En muchos casos, estas fechas se combinan con fines de semana y terminan generando mini vacaciones o escapadas cortas para los vecinos de cada localidad.

Uno por uno, cuáles son los próximos feriados en Argentina

Según está estipulado en el calendario oficial de feriados nacionales y días no laborables, los próximos serán: