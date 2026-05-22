qEn Estados Unidos existe una fecha incluida dentro del calendario federal que recuerda uno de los acontecimientos históricos más importantes del país. Durante esa jornada, bancos, oficinas públicas no esenciales, escuelas y distintos comercios suspenden sus actividades habituales .

En 2026, el Día de la Liberación o Juneteenth se celebrará el viernes 19 de junio. Debido a que caerá antes del fin de semana, trabajadores y estudiantes tendrán un descanso extendido en gran parte del país.

Qué se celebra el 19 de junio en Estados Unidos y por qué es feriado

El 19 de junio se conmemora el Día de la Liberación, también conocido como “Juneteenth”. La fecha recuerda el fin de la esclavitud en Estados Unidos y fue reconocida oficialmente como feriado federal en los últimos años.

La celebración hace referencia al momento en el que el mayor general de la Unión, Gordon Granger, llegó a Galveston, Texas, y anunció la liberación de las personas esclavizadas mediante la Orden General N.º 3.

El próximo mes Estados Unidos celebrará uno de los feriados más importantes del calendario federal.

Muchos asocian este proceso con la Proclamación de Emancipación firmada por el presidente Abraham Lincoln en 1863. Sin embargo, la aplicación efectiva de esa medida en algunos territorios demoró varios años.

Por qué cierran bancos, escuelas y oficinas públicas

Durante el feriado federal , bancos y oficinas gubernamentales no esenciales permanecen cerrados y suspenden la atención presencial al público.

A pesar de esto, los cajeros automáticos continuarán funcionando normalmente. También seguirán operativas las aplicaciones móviles y plataformas digitales de las entidades bancarias.

Las escuelas públicas y distintos organismos estatales también interrumpirán sus actividades durante esa jornada.

Los próximos feriados federales de 2026 en Estados Unidos

De acuerdo con el calendario federal, estos son algunos de los feriados nacionales que todavía restan durante 2026.