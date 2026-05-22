A medida que avanza el año 2026, se hace cada vez más importante planificar los días de descanso en familia o escapadas por el país.

Para ello es clave conocer el calendario oficial completo de feriados 2026. Además del lunes 23 de marzo, el Gobierno estableció que este año el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre serán días no laborables adicionales.

Estos forman así tres fines de semana “XL”, es decir, de cuatro días cada uno al sumarlos al fin de semana normal. Además, este año totaliza 7 fines de semana de tres días gracias a los feriados trasladables.

Cuándo será el próximo fin de semana largo

El próximo fin de semana largo será en junio de 2026 y se extenderá del sábado 13 de junio al lunes 15 de junio. Será en ocasión del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, fecha que se conmemora el 17, pero este año se traslada al 15.

Cuándo son los próximos fines de semana largos de cuatro días en 2026

Día de la Virgen en diciembre

El último mes de 2026 traerá el último fin de semana de cuatro días del año.

Sábado 5 y domingo 6 de diciembre : días de fin de semana habitual

Lunes 7 de diciembre: declarado feriado puente con fines turísticos (día no laborable).

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Cuándo son los próximos fines de semana largos de tres días en 2026

Del 13 al 15 de junio : 3 días de descanso por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (la fecha se conmemora el 17, pero se traslada al 15)

Del 15 al 17 de agosto: 3 días de descanso por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (lunes 17).

Del 10 al 12 de octubre : 3 días de descanso por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (lunes 12)

Del 21 al 23 de noviembre: 3 días de descanso por el Día de la Soberanía Nacional (el viernes 20 se traslada al lunes 23)

Del 25 al 27 de diciembre: 3 días de descanso por Navidad (viernes 25)

El calendario de feriados 2026 suma oportunidades para viajar a Mar del Plata y otros destinos de la Costa Atlántica en familia.

Calendario completo de feriados 2026, mes por mes

Enero

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles)

Marzo

Lunes 23 : día no laborable con fines turísticos

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2 : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1 : Día del Trabajador (feriado inamovible)

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 15 : Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9 : Día de la Independencia (feriado inamovible)

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre