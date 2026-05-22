Ya es oficial | Confirman cierre masivo de Bancolombia y Banco Agrario en todo el país y las operaciones se detendrán por 72 horas.

El calendario oficial de 2026 traerá un nuevo cierre extendido para Bancolombia y Banco Agrario en Colombia. Las principales entidades financieras del país suspenderán su atención presencial durante tres días consecutivos: sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de junio, fecha en la que se celebrará el festivo de Corpus Christi.

Aunque los usuarios podrán seguir utilizando canales digitales y cajeros automáticos, las oficinas físicas permanecerán cerradas y muchos trámites quedarán pausados hasta el martes 9 de junio, cuando se reanuden las actividades habituales del sistema bancario.

La medida impactará especialmente a quienes necesiten realizar diligencias presenciales, retirar dinero por ventanilla, hacer consignaciones en caja, solicitar documentos o adelantar procesos relacionados con créditos y productos financieros.

¿Qué días estarán cerrados Bancolombia y Banco Agrario por el festivo de Corpus Christi?

El cierre bancario abarcará tres jornadas consecutivas debido al fin de semana y al traslado del festivo religioso de Corpus Christi al lunes 8 de junio.

De esta manera, las oficinas bancarias no abrirán al público durante:

Sábado 6 de junio

Domingo 7 de junio

Lunes 8 de junio (festivo nacional)

Aunque muchas sucursales ya acostumbran cerrar los sábados en varias ciudades del país, el impacto más fuerte se sentirá durante el lunes festivo, cuando no habrá atención presencial en prácticamente ninguna entidad financiera del territorio nacional.

Ya es oficial | Confirman cierre masivo de Bancolombia y Banco Agrario en todo el país y las operaciones se detendrán por 72 horas. Imagen creada con ChatGPT

¿Qué operaciones bancarias quedarán suspendidas durante el cierre?

Con la suspensión temporal de la atención física, varios trámites quedarán inactivos hasta el siguiente día hábil. Entre las operaciones que podrían verse afectadas aparecen:

Retiros de dinero por caja

Consignaciones presenciales

Apertura de cuentas y productos

Solicitudes de asesoría en oficinas

Entrega de documentación bancaria

Procesos de actualización de datos

Radicación de trámites financieros

Además, algunas transferencias entre diferentes bancos podrían presentar demoras en los tiempos de compensación y reflejarse únicamente el martes 9 de junio, dependiendo de las políticas internas de cada entidad financiera.

Por esa razón, muchas personas ya comenzaron a adelantar pagos, movimientos comerciales y obligaciones para evitar contratiempos durante los días de cierre.

¿Qué servicios bancarios sí funcionarán durante el puente festivo?

A pesar de la suspensión en oficinas físicas, los bancos confirmaron que varios canales alternativos seguirán operando con normalidad en Colombia.

Los usuarios podrán acceder a:

Cajeros automáticos (ATM)

Aplicaciones móviles bancarias

Plataformas de banca virtual

Corresponsales bancarios autorizados

Pagos y consultas en línea

Transferencias electrónicas

Las entidades financieras recomiendan utilizar principalmente los canales digitales para evitar congestiones y problemas de última hora durante el puente festivo.

¿Qué deben hacer los usuarios antes del cierre masivo de Bancolombia y Banco Agrario?

Frente a este nuevo período de inactividad presencial, los bancos aconsejan programar con anticipación cualquier trámite importante antes del viernes previo al festivo.

La recomendación cobra mayor importancia para personas que tengan:

Pagos de créditos pendientes

Vencimientos de tarjetas de crédito

Obligaciones financieras programadas

Transferencias empresariales

Retiros de grandes sumas de dinero

Consignaciones urgentes

También se aconseja verificar cómo manejará cada entidad los cobros automáticos y pagos con fecha cercana al lunes festivo, ya que algunos procesos podrían ejecutarse en la siguiente jornada hábil.

¿Cuándo volverán a operar normalmente los bancos?

El sistema financiero retomará su funcionamiento habitual el martes 9 de junio de 2026, una vez finalice el puente festivo por el Corpus Christi.

Desde esa fecha volverán a abrir las sucursales físicas en todo el país y se normalizarán los procesos internos, las compensaciones interbancarias y la atención presencial para los usuarios.