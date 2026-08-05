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Los habitantes de Hawái disfrutarán de un nuevo fin de semana largo gracias a un feriado oficial que se celebrará el viernes 21 de agosto de 2026. Se trata del Statehood Day (Día de la Estadidad), una festividad estatal que conmemora la incorporación de Hawái como el estado número 50 de Estados Unidos.
Aunque la fecha genera un descanso de tres días consecutivos para muchos trabajadores y empleados públicos en Hawái, no se trata de un feriado federal, por lo que el resto de Estados Unidos mantendrá sus actividades con normalidad.
El Gobierno decretó feriado para este viernes
El Gobierno del estado de Hawái reconoce oficialmente el Statehood Day, una celebración que recuerda el 21 de agosto de 1959, cuando el entonces presidente Dwight D. Eisenhower firmó la proclamación que convirtió a Hawái en el estado número 50 de la Unión.
Actualmente, la festividad se observa cada tercer viernes de agosto, por lo que en 2026 cae el viernes 21 de agosto, generando un fin de semana largo junto al sábado 22 y domingo 23 de agosto.
Qué servicios se verán afectados durante el feriado
El feriado aplica principalmente dentro del estado de Hawái. Durante esa jornada permanecen cerradas o funcionan con servicios reducidos diversas dependencias públicas, entre ellas:
- Oficinas del Gobierno estatal
- Numerosas dependencias de los condados
- Tribunales estatales
- Varias escuelas públicas y universidades
- Algunos bancos y organismos públicos
Muchas empresas privadas continúan operando normalmente, aunque algunas también otorgan el día libre a sus empleados.
Habrá un nuevo fin de semana largo este mes
Como el Statehood Day 2026 se celebra un viernes, muchas personas en Hawái podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso:
- Viernes 21 de agosto (Statehood Day)
- Sábado 22 de agosto
- Domingo 23 de agosto