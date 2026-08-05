El dólar estadounidense continúa siendo la principal moneda de reserva del mundo, pero un grupo de países comenzó a reducir su protagonismo en el comercio internacional.

Se trata de once integrantes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), que impulsan un proceso de desdolarización para realizar intercambios comerciales utilizando sus propias monedas.

La medida cobró impulso tras las sanciones económicas impuestas a Rusia en 2022 y apunta a disminuir la dependencia del sistema financiero dominado por el dólar.

Según datos difundidos por las autoridades del bloque, más del 85% de las transacciones comerciales entre sus miembros ya se liquidan en monedas locales.

Los 8 países que dejaron de utilizar el dólar

Los países que integran esta estrategia son:

Armenia

Azerbaiyán

Bielorrusia

Kazajistán

Kirguistán

Rusia

Tayikistán

Turkmenistán

Uzbekistán

Es importante aclarar que la iniciativa no implica que el dólar haya sido prohibido para toda la población ni que los ciudadanos no puedan tener billetes estadounidenses.

La medida está enfocada principalmente en las operaciones comerciales y financieras entre los países miembros del bloque, que buscan reemplazar el dólar por sus monedas nacionales .

Estos son los países que avanzan para dejar de usar el dólar en el comercio internacional Fuente: Shutterstock rafastockbr

¿Qué busca la desdolarización y cuál podría ser su impacto?

El objetivo central de esta política es fortalecer las economías locales, reducir la exposición a posibles sanciones internacionales y diversificar las reservas de los bancos centrales con otros activos, como el oro o distintas monedas nacionales.

Además, el proceso pretende disminuir los costos de las operaciones comerciales dentro del bloque y otorgar una mayor autonomía financiera a los países participantes.

Sin embargo, especialistas coinciden en que el dólar mantiene una posición dominante en el sistema financiero global y que cualquier pérdida de influencia sería gradual, ya que sigue concentrando la mayor parte de las reservas internacionales y de las transacciones cambiarias del mundo.