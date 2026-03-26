En medio de un proceso de reacomodamiento del turismo en la Argentina, tras un 2024 y 2025 marcado por la caída del turismo -sobre todo receptivo- y un país más caro en dólares, la actividad empieza a mostrar un escenario cada vez más estable. En ese contexto, el Park Hyatt Mendoza, uno de los hoteles más emblemáticos de Mendoza, proyecta un año con mejores condiciones para el sector. “Es un proceso que va en un camino positivo. Empiezan a mejorar algunos indicadores de demanda, del exterior y del mercado local”, explicó Miguel Urmeneta, gerente general del hotel. Según explicó en una charla exclusiva con El Cronista, el cambio responde a un reequilibrio después de un período en el que el país perdió competitividad. “Argentina se volvió más cara en dólares y eso impactó en los dos lados, menos extranjeros y más argentinos viajando afuera”, sostuvo. Uno de los principales ajustes se dio en los precios. En pocos meses, el hotel corrigió sus tarifas en dólares hasta un 50% para volver a niveles similares a los de la prepandemia. “Competimos con el mundo. Cuando el precio queda desfasado, se corrige rápido”, señaló. Según detalló, la corrección se concentró a comienzos de 2024. “En dos meses ya habíamos hecho cerca del 40% y después se completó”, agregó. “Ahora empiezan a mejorar algunos indicadores de demanda y se ve más movimiento”, explicó Urmeneta. El hotel abrió en 2001 tras una inversión de unos u$s 60 millones que transformó el antiguo Plaza Hotel, inaugurado en 1926, en el complejo actual, conservando su fachada frente a la Plaza Independencia. Opera bajo la marca Park Hyatt, la línea de mayor categoría de Hyatt Hotels Corporation. Desde 2018, el complejo pertenece a Sun Dreams, que adquirió la sociedad dueña del hotel y el casino por u$s 24,8 millones. El establecimiento incluye un casino con 648 máquinas y 19 mesas de juego, bajo concesión provincial vigente. El desempeño del hotel también está ligado a la evolución de Mendoza como destino, que en los últimos años ganó visibilidad internacional impulsada por el vino y la gastronomía. “Es un destino que se puso en el radar del mundo”, señaló. Con los precios ya alineados, el hotel empieza a recuperar parte de su dinámica habitual. Uno de los cambios más visibles se da en el perfil de los huéspedes, con un mayor peso del turismo internacional, especialmente desde Brasil y Estados Unidos. El Park Hyatt Mendoza cuenta con 186 habitaciones y recibe cerca de 70.000 huéspedes por año. La tarifa base ronda hoy los $ 320.000 por noche para dos personas con desayuno incluido. Para sostener la demanda local, el hotel también desarrolló propuestas más completas, con paquetes que incluyen estadía, traslados y visitas a bodegas del Valle de Uco, con valores en torno a los $ 750.000. La forma de reservar también cambió. La anticipación es cada vez más corta y gran parte de la ocupación se define sobre la fecha. “Dos o tres días antes puede subir un 20% o 30%”, remarcó. De cara a lo que viene, la compañía analiza una renovación del hotel que incluiría habitaciones, espacios comunes y el spa. El proyecto está en etapa de estudio y podría comenzar entre fines de este año y comienzos del próximo.