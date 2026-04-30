El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que habrá dos feriados bancarios en mayo, según el calendario oficial de feriados establecido por el Gobierno nacional. De acuerdo a la Ley N° 27.399 y el Decreto N° 1027/2024, las entidades financieras permanecerán cerradas durante los feriados nacionales y días no laborables. Por eso, para arrancar el mes, se registrará un cierre bancario de 72 horas. El próximo fin de semana en Argentina se extenderá desde el viernes 1 hasta el domingo 3 de mayo, con motivo del Día del Trabajador. Durante ese período no habrá atención en entidades bancarias, por lo que muchas operaciones deberán realizarse antes o esperar hasta después del receso. Durante el cierre bancario, quedarán suspendidas las siguientes gestiones: A pesar del cierre físico de los bancos, los canales digitales seguirán operativos. Los usuarios podrán realizar: