Los conductores que circulen por Caballito y Almagro deberán prestar especial atención desde este martes 15 de septiembre.

El Gobierno porteño puso en marcha nuevas reglas que modifican dónde se puede dejar el auto y cómo circular por varias calles .

La medida forma parte de la transformación vial que acompaña la llegada del TramBus, el nuevo transporte eléctrico que tendrá un recorrido por distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las principales novedades aparecen prohibiciones de estacionamiento, cambios de sentido y restricciones para realizar determinados giros.

Algunas de estas modificaciones rigen desde hoy y otras están previstas para los próximos meses.

Dónde ya no se podrá estacionar desde este martes

Uno de los cambios más importantes alcanza a avenida La Plata, donde los vehículos ya no podrán quedar estacionados en ninguna de las dos manos durante todo el día .

También habrá una modificación sobre Quito. En el tramo comprendido entre avenida La Plata y Muñiz, estará prohibido tanto estacionar como detenerse sobre el margen izquierdo .

En avenida Rivadavia, la nueva disposición alcanza al sector ubicado entre Yatay e Hidalgo. Allí, los conductores no podrán estacionar sobre la mano derecha durante las 24 horas .

Qué calles porteñas tendrán nuevos sentidos de circulación

El nuevo esquema también modifica la forma de circular por varias arterias de Almagro y Caballito.

Avenida La Plata pasará a tener un único sentido hacia Rivadavia en el tramo correspondiente.

Quito también tendrá circulación en una sola dirección, mientras que Mármol y Pringles modificarán su sentido en sectores determinados para ordenar el tránsito alrededor del nuevo corredor.

Por su parte, Hipólito Yrigoyen tendrá doble sentido entre Muñiz y Mármol. Además, quienes circulen desde avenida La Plata hacia Mármol no podrán realizar el giro a la izquierda en Muñiz.

Cómo funcionará el TramBus que provoca los cambios

La medida forma parte de la transformación vial que acompaña la llegada del TramBus, el nuevo transporte eléctrico que tendrá un recorrido por distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: Prensa GCBA) Gobierno de CABA

Las modificaciones forman parte de las obras previstas para la línea T1 del TramBus, un sistema de transporte eléctrico que circulará por la Ciudad sin utilizar vías ferroviarias.

El recorrido previsto tendrá unos 20 kilómetros y unirá Nueva Pompeya con Aeroparque, con conexiones con las líneas A, B, D, E y H de subte y distintas estaciones ferroviarias.

El Gobierno porteño prevé que la T1 comience a funcionar hacia fines de 2026.

El proyecto contempla carriles exclusivos y preferenciales, nuevos paradores y modificaciones en distintos puntos de la red vial para darle prioridad al transporte.