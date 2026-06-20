La Intendencia de Montevideo informó que desde el lunes 22 de junio comenzarán los trabajos viales en avenida Bolivia, en el tramo comprendido entre Murillo y Liverpool, con una duración aproximada de dos meses. Las obras, a cargo de la empresa R&K y financiadas con recursos propios de la División Vialidad, implican la reparación del hormigón deteriorado y demandan una inversión de $13.300.000.
Durante la ejecución se cortará la circulación por etapas a lo largo de todo el tramo, aunque se mantendrá siempre garantizado el acceso al Hospital Británico. Para favorecer la circulación se señalizaron provisoriamente desvíos y se habilitaron flechas de circulación en varias calles:
- Desvío hacia el norte: Mariano Uriarte, Bolonia, Pedro Domingo Murillo, Av. Bolivia.
- Desvío hacia el sur: Vicente Rocafuerte, Palermo, Friburgo, Av. Bolivia.
Calles flechadas provisoriamente:
- Mariano Uriarte desde avenida Bolivia hacia Dublín.
- Bolonia desde Mariano Uriarte hacia Juan Bautista Alberdi.
- Pedro Domingo Murillo/Vicente Rocafuerte desde Bolonia hacia avenida Rivera.
- Palermo/Friburgo desde Vicente Rocafuerte hacia Ciudad de Guayaquil.
- Ciudad de Guayaquil desde avenida Bolivia hacia avenida Rivera.
Cambios en el transporte público:
- Líneas que circulan por Bolivia desde terminal Portones: Bolivia–Rocafuerte–Palermo–Priamo–Bolivia (a sus rutas habituales).
- Líneas por Bolivia hacia terminal Portones: Bolivia–Mones Roses–Bolonia–Murillo–Bolivia (a sus rutas).
- Parada suspendida: Bolivia esquina Priamo.
- Parada provisoria: Priamo esquina Bolivia.
La comuna pidió respetar la señalización y planificar tiempos de viaje mientras duren las obras.