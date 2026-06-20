En los próximos días comenzará la construcción de una segunda cisterna de 2 millones de litros.

La Intendencia de Montevideo informó que desde el lunes 22 de junio comenzarán los trabajos viales en avenida Bolivia, en el tramo comprendido entre Murillo y Liverpool, con una duración aproximada de dos meses. Las obras, a cargo de la empresa R&K y financiadas con recursos propios de la División Vialidad, implican la reparación del hormigón deteriorado y demandan una inversión de $13.300.000.

Durante la ejecución se cortará la circulación por etapas a lo largo de todo el tramo, aunque se mantendrá siempre garantizado el acceso al Hospital Británico. Para favorecer la circulación se señalizaron provisoriamente desvíos y se habilitaron flechas de circulación en varias calles:

Desvío hacia el norte: Mariano Uriarte, Bolonia, Pedro Domingo Murillo, Av. Bolivia.

Desvío hacia el sur: Vicente Rocafuerte, Palermo, Friburgo, Av. Bolivia.

Calles flechadas provisoriamente:

Mariano Uriarte desde avenida Bolivia hacia Dublín.

Bolonia desde Mariano Uriarte hacia Juan Bautista Alberdi.

Pedro Domingo Murillo/Vicente Rocafuerte desde Bolonia hacia avenida Rivera.

Palermo/Friburgo desde Vicente Rocafuerte hacia Ciudad de Guayaquil.

Ciudad de Guayaquil desde avenida Bolivia hacia avenida Rivera.

Cambios en el transporte público:

Líneas que circulan por Bolivia desde terminal Portones: Bolivia–Rocafuerte–Palermo–Priamo–Bolivia (a sus rutas habituales).

Líneas por Bolivia hacia terminal Portones: Bolivia–Mones Roses–Bolonia–Murillo–Bolivia (a sus rutas).

Parada suspendida: Bolivia esquina Priamo.

Parada provisoria: Priamo esquina Bolivia.

La comuna pidió respetar la señalización y planificar tiempos de viaje mientras duren las obras.