Los argentinos que tengan planeado viajar a España pueden tener problemas al momento de embarcar o ingresar al país si tienen el pasaporte vencido, incluso si cuentan con la ciudadanía española.

Es fundamental diferenciar el hecho de tener la ciudadanía y poderla acreditar correctamente durante el viaje para evitar problemas con las autoridades migratorias.

Por qué es fundamental revisar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de viajar a España

Muchos viajeros cometen el error de solo ver la fecha de vuelo y no controlar la vigencia del pasaporte.

El documento deberá encontrase vigente para ser utilizado durante el viaje. Sumado a esto, según la nacionalidad del viajero y su situación migratoria, podrán exigirse requisitos adicionales.

Quienes viajen como ciudadanos de la Unión Europea, la documentación que acredita dicha situación es clave. Un argentino no deberá asumir que, por tener algún tipo de nacionalidad europea, se eliminará la necesidad de contar con documentación válida para viajar.

Es oficial | Aeropuertos de Madrid, Barcelona y Valencia prohíben el ingreso a argentinos que tengan ciudadanía española si postergaron el trámite de renovación del pasaporte. ChatGPT

Qué pasa si los argentinos tienen la ciudadanía europea

Contar con la ciudadanía de algún país miembro de la Unión Europea modifica la situación migratoria de los argentinos.

A los ciudadanos españoles se les exige menos condiciones para el ingreso que a un turista internacional. Sin embargo, para ejercer los derechos derivados de la ciudadanía es necesario acreditarla mediante la documentación correspondiente.

De esta manera, los argentinos que hayan tramitado la ciudadanía española deberán verificar la vigencia del documento exigido para el ingreso para evitar problemas en el embarque o en migraciones.

Es oficial | Aeropuertos de Madrid, Barcelona y Valencia prohíben el ingreso a argentinos que tengan ciudadanía española si postergaron el trámite de renovación del pasaporte.

Qué documentos debo revisar si tengo la ciudadanía española y viajo a España

Los argentinos que hayan tramitado la ciudadanía española deberán revisar específicamente los siguientes puntos:

La vigencia del pasaporte que utilizarán durante el viaje.

Que los datos personales coincidan correctamente con la documentación.

Si cuentan con un DNI español vigente, en caso de corresponder.

Qué documento utilizarán para acreditar su ciudadanía europea.

Los requisitos establecidos por las autoridades para el ingreso y la salida del país.

Otro punto importante es verificar la documentación exigida por la aerolínea, ya que los controles podrán realizarse antes del embarque.

La ciudadanía española no significa que se pueda viajar sin documentos

Uno de los puntos claves a tener en cuenta es que tener la ciudadanía de algún país europeo no exime la obligación de contar con la documentación adecuada.

La ciudadanía española brinda ciertos derechos de residencia y circulación en Europa, pero no habilita el ingreso con cualquier documento o alguno vencido.

Quienes hayan postergado la renovación de su pasaporte deberán regularizar la situación ante las autoridades migratorias antes de viajar en pos de poder acreditar su ciudadanía.