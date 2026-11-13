El Batallón Antiaéreo de la Armada Argentina realizó una campaña de tiro con cañones Bofors 40/70 mm en el Campo de Instrucción de la Base de Infantería de Marina Baterías.

Durante las jornadas, los efectivos probaron sus sistemas de armas contra blancos terrestres fijos y objetivos aéreos, en una serie de maniobras destinadas a perfeccionar la preparación militar.

Las actividades formaron parte de una campaña de adiestramiento de la Brigada Anfibia de Infantería de Marina. El entrenamiento también se enmarcó en la preparación para el Ejercicio Multinacional UNITAS 2027, una instancia de cooperación militar entre fuerzas de distintos países.

Cómo fueron las pruebas de tiro con los cañones Bofors de 40 mm

La campaña contempló dos tipos de ejercitaciones: por un lado, la Batería Defensa de Bases realizó disparos simultáneos con cuatro cañones Bofors 40/70 mm contra blancos terrestres fijos. La maniobra permitió trabajar sobre el uso coordinado de estas piezas de artillería.

Por otro lado, el entrenamiento incluyó prácticas específicas de defensa antiaérea. Para ello, se utilizaron blancos suspendidos de paracaídas que fueron arrojados desde un helicóptero Sea King, perteneciente a la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros.

El ejercicio puso a prueba la precisión de los disparos y la coordinación necesaria para utilizar los sistemas de defensa.

Según informó la Armada Argentina, la campaña también estuvo orientada a trabajar sobre la organización de las baterías, la conducción del fuego y la ejecución de los distintos procedimientos que intervienen en las operaciones.

Qué unidades participaron del operativo de la Armada Argentina

El Batallón Antiaéreo puso a prueba sus sistemas de defensa con disparos reales contra objetivos en tierra y en el aire. Ministerio de Defensa. Argentina.gob.ar

El despliegue requirió la intervención de diferentes componentes de la Brigada Anfibia de Infantería de Marina. La actividad contó con el apoyo del Batallón de Artillería de Campaña Nº 1, el Batallón Comando y Apoyo Logístico, el Batallón de Comunicaciones Nº 1 y el Batallón de Infantería de Marina Nº 2.

También participaron la Compañía de Ingenieros Anfibios, la Agrupación Servicios de Cuartel, el Taller de Armas, la Base de Infantería de Marina Baterías, la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros y la Agrupación de Comandos Anfibios.

La articulación entre los distintos componentes es importante en operaciones que requieren integrar sistemas de armas, comunicaciones y personal especializado.

UNITAS 2027: por qué la Armada Argentina prepara a sus efectivos

Uno de los objetivos que atraviesa esta campaña es la preparación para el Ejercicio Multinacional UNITAS 2027. Este tipo de encuentros permite que las fuerzas participantes entrenen procedimientos comunes y pongan a prueba su capacidad para actuar de manera coordinada en operaciones navales y anfibias.

En ese contexto, el entrenamiento apunta a que las dotaciones puedan operar sus sistemas de armas y responder de manera coordinada ante distintos escenarios de instrucción.

De esta manera, la campaña permitió poner en práctica el funcionamiento de los cañones Bofors 40/70 mm, además de reforzar la preparación del personal que integra el dispositivo de defensa antiaérea de la Armada Argentina.