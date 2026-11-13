Si bien algunos beneficiarios ya han percibido sus haberes, otros deberán esperar hasta la próxima semana para cobrar el monto establecido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de noviembre para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo.

En este contexto, si bien algunos beneficiarios ya han percibido sus haberes, otros deberán esperar hasta la próxima semana para cobrar el monto establecido. Se trata de aquellos DNI terminados en 6, 7, 8 y 9, que cobrarán entre el jueves 19 y el miércoles 25 de noviembre.

ANSES: cuándo cobran la AUH los DNI terminados en 6, 7, 8 y 9

El calendario de pagos de noviembre establece que los titulares de la Asignación Universal por Hijo recibirán sus haberes de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para quienes tengan documentos terminados en 6 y 7, los depósitos se realizarán el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre, respectivamente.

En cambio, los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9 deberán esperar hasta el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre para cobrar.

Calendario completo de pagos de la AUH y AFH en noviembre:

Las fechas de cobro establecidas por ANSES sufrieron una reprogramación en función de los feriados programados por la visita del papa León XIV a la Argentina. En este sentido, el calendario de pagos se organiza de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2: 13 de noviembre.

DNI terminados en 3: 16 de noviembre.

DNI terminados en 4: 17 de noviembre.

DNI terminados en 5: 18 de noviembre.

DNI terminados en 6: 19 de noviembre.

DNI terminados en 7: 20 de noviembre.

DNI terminados en 8: 24 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

La ANSES mantiene actualizadas las fechas de cobro de noviembre para los beneficiarios de AUH y AFH. (Foto: ANSES) ANSES

¿Cuánto cobran los titulares de AUH en noviembre?

En noviembre de 2026, la AUH tiene un valor de $159.611 por cada hijo, en función del aumento del 1,93% programado por ANSES para las prestaciones. Sin embargo, el organismo previsional deposita mensualmente el 80% de ese importe y retiene el 20% restante hasta que se presente la Libreta AUH.

De esta manera, los titulares reciben un total de $127.688,80 por hijo durante el mes. El monto retenido se puede cobrar posteriormente una vez acreditados los controles de salud, vacunación y educación correspondientes.

En lo que respecta a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, pasa a $519.704 la Asignación Familiar por Hijo a $79.816 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $259.864.

AUH de ANSES: cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los beneficiarios pueden consultar cuándo y dónde recibirán el dinero a través de mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, deberán seleccionar la opción correspondiente a la consulta de cobros, para verificar la fecha de acreditación y los datos de su prestación.

También pueden revisar la información sobre sus asignaciones y los datos personales y familiares registrados en el organismo previsional.