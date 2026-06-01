La reconocida empresa argentina de calzado Sarkany abrió una nueva tienda en el centro comercial Palmares Open Mall de Mendoza. Esta reciente apertura forma parte de su plan de expansión hacia el interior del país. El objetivo principal es estar más cerca de los consumidores de las provincias.

Este movimiento comercial ocurre en un contexto difícil para el mercado de la moda nacional. Mientras la mayoría de los negocios reducen sus operaciones, la firma que lleva el nombre de su creador y famoso empresario decide apostar por regiones estratégicas.

Una apuesta osada de la famosa marca de zapatos

La decisión se dio pensando en que el interior ofrece oportunidades de crecimiento que ya están muy saturadas en Buenos Aires. Mendoza fue elegida por su gran desarrollo económico y su alta actividad vinculada al turismo .

El centro comercial donde se instalaron es un punto clave para el consumo de productos de indumentaria. Esta ubicación permite captar tanto al público local como a los visitantes internacionales.

El nuevo establecimiento incorpora un concepto moderno de tienda experiencial para llamar la atención de los compradores. El espacio ofrece un diseño particular que se vincula directamente con el estilo de vida de sus clientes. La idea busca diferenciar el comercio físico de las ventas por internet.

Una revolución en el paradigma de consumo

La industria del calzado local atraviesa transformaciones profundas debido a la baja del consumo generalizado. Además, la llegada de productos importados genera más competencia para los fabricantes del país. Ante este escenario, las empresas necesitan buscar nuevas formas de comercializar para mantenerse activas.

La marca Sarkany trabaja para mantener el equilibrio entre el reconocimiento de su nombre y las ventas masivas. Para lograrlo, fortaleció su presencia en redes sociales mediante campañas constantes de publicidad digital. El comercio en línea funciona como un complemento ideal para esta sucursal.