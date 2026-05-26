Miles de personas que planeaban viajar a Estados Unidos por el Mundial de Fútbol 2026 recibieron una noticia inesperada que afecta directamente los trámites de visas de turismo, estudio y negocios.

La medida impacta sobre varias embajadas estadounidenses en África y ya provocó cancelaciones de entrevistas y reprogramaciones de turnos migratorios.

Aunque las visas vigentes seguirán siendo válidas, el Gobierno estadounidense confirmó una suspensión temporal que encendió la preocupación entre viajeros y estudiantes internacionales.

El Gobierno de Estados Unidos suspenderá los trámites de visa de todos estos extranjeros. (Foto: Archivo)

Estados Unidos suspendió los trámites de visa para turistas y estudiantes

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la suspensión temporal de todos los servicios de visado en tres embajadas norteamericanas.

La decisión comenzó a regir el 18 de mayo de 2026 y afecta tanto a visas de inmigrante como de no inmigrante .

Las embajadas alcanzadas por la medida son:

Juba , en Sudán del Sur .

Kinshasa , en República Democrática del Congo .

Kampala, en Uganda.

La suspensión incluye solicitudes de visas para turistas, viajeros de negocios, estudiantes y visitantes de intercambio.

Las autoridades aclararon que los solicitantes afectados ya fueron notificados oficialmente sobre las cancelaciones y reprogramaciones.

El brote de ébola obligó a Estados Unidos a cancelar entrevistas de visa

El Gobierno estadounidense explicó que la decisión fue tomada por razones sanitarias vinculadas al actual brote de ébola en la región.

Según el comunicado oficial, el objetivo es garantizar estándares adecuados de salud y seguridad pública dentro del proceso migratorio.

Entre las visas afectadas aparecen:

Visas de turismo.

Visas de negocios.

Visas de estudio.

Programas de intercambio.

Otras categorías de no inmigrante.

Por el momento no pueden programarse nuevas entrevistas en las embajadas alcanzadas por la suspensión.

Las autoridades indicaron que el sistema volverá a habilitarse cuando la situación sanitaria permita retomar las operaciones normales.

Por el momento no pueden programarse nuevas entrevistas en las embajadas alcanzadas por la suspensión. (Foto: Archivo)

Qué pasará con las visas vigentes y los turnos cancelados

Las personas con visas vigentes podrán seguir utilizándolas normalmente mientras mantengan su validez correspondiente.

Además, el organismo confirmó varios puntos importantes para los solicitantes:

No habrá reembolsos automáticos.

Las entrevistas serán reprogramadas.

Las tarifas seguirán vigentes durante 365 días.

Los solicitantes recibirán nuevas notificaciones oficiales.

Las autoridades estadounidenses remarcaron que los turnos podrán reprogramarse una vez que se levante la suspensión sanitaria.