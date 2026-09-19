Cafayate sumará un nuevo desarrollo residencial entre sus viñedos.

Con una inversión estimada de u$s 25 millones, Mosto Vineyard Village (MWV) construirá seis edificios residenciales sobre la Ruta Nacional 40, a pocos minutos del centro de esa localidad de Salta y junto a Vasija Secreta, una de las bodegas más antiguas de los Valles Calchaquíes.

El proyecto nació a partir de un terreno de Matías Córdova, propietario de la bodega fundada en 1857, y de su socio Diego Rodríguez, desarrollador en la localidad.

MWV tendrá cerca de 14.500 metros cuadrados, de los cuales 12.500 corresponderán a los departamentos.

Ya se vendió cerca del 70% de las unidades. Los primeros tres edificios están en construcción, mientras que la segunda etapa está prevista a partir de 2028.

Cómo será el desarrollo

Los edificios estarán separados por espacios verdes. Los departamentos tendrán balcones, dormitorios en suite con vestidor y cocinas integradas al comedor. Las unidades de los pisos superiores tendrán terrazas abiertas con vista a las montañas.

Cada uno de los bloques llevará el nombre de un varietal producido en la región: Torrontés, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Malbec, Tannat y Syrah.

El desarrollo sumará además pileta con solárium, gimnasio, SUM, canchas de pádel y squash y espacios para Pilates y yoga.

Cafayate, Salta. Unsplash.

Cuánto cuesta un departamento en Mosto

Con unidades de entre 60 y 160 m2, el valor promedio ronda los u$s 2300 por metro cuadrado. La compra requiere un anticipo de entre el 30% y el 40% y el saldo puede pagarse en 12 o 18 cuotas en pesos ajustadas por CAC.

La primera etapa comenzó en 2024 y contempla 65 unidades, de las cuales 45 ya fueron vendidas. Ese mismo año arrancaron los trabajos sobre el terreno y las fundaciones.

Durante 2025, la suba de los costos de construcción hizo que la obra avanzara más lento de lo previsto . Fue entonces cuando decidieron adelantar la compra de materiales y hoy ya tienen adquirido más del 90% de las terminaciones que utilizarán en los primeros tres edificios.

Desde la empresa estiman que la primera etapa ronda el 80% de avance. Los tres edificios restantes están previstos para una segunda etapa que comenzará a partir de 2028.

La bodega más antigua de los Valles Calchaquíes

Vasija Secreta tiene casi 170 años en Cafayate. Los primeros registros de la bodega son de 1857, cuando todavía era conocida como La Banda, por el nombre que recibía la zona donde se había instalado, sobre el actual trazado de la Ruta Nacional 40.

La propiedad cambió varias veces de manos hasta que Vicente Murga la compró en 1957. Veinte años después, tras su muerte, quedó a cargo de su hija Nelly Murga y de su marido, Ángel Córdova. Para ese momento, buena parte de las instalaciones necesitaba ser recuperada y el matrimonio comenzó un proceso de reconstrucción que también alcanzó a la producción de vinos.

Fue en esos años cuando cambió su nombre y pasó a llamarse Vasija Secreta. Con el tiempo también se incorporaron a la empresa los hijos del matrimonio, Marcelo y Matías Córdova, y la bodega continuó en manos de la familia.

La recuperación de las instalaciones permitió conservar una parte de la antigua bodega. Durante las obras encontraron viejos toneles, maquinaria y herramientas utilizadas para elaborar vino, que años más tarde pasaron a formar parte del Museo La Banda 1857.

Vasija Secreta sigue produciendo vinos en Cafayate. Actualmente tiene distintas líneas de vinos elaborados con variedades características de los Valles Calchaquíes, entre ellas Torrontés, Malbec, Cabernet Sauvignon y Tannat. La propiedad mantiene parte de sus viñedos antiguos y continúa abierta al turismo, con visitas a la bodega y al museo.