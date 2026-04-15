En los últimos años, uno de los robos más comunes es el de datos a través de tecnología inalámbrica. Muchas personas viajan por el mundo sin saber que sus pasaportes pueden ser leídos sin que nadie los toque físicamente. El sistema que lo hace posible se llama NFC (Near Field Communication) y está presente en los pasaportes modernos que incorporan chips con tecnología RFID. Los nuevos pasaportes pueden acreditar la identidad de la persona acercándolo a un dispositivo lector portátil que se utiliza en los aeropuertos para agilizar los trámites de migraciones. El problema es que esa misma tecnología puede ser aprovechada por dispositivos lectores portátiles que cualquier persona puede conseguir y que funcionan a pocos centímetros de distancia. Este robo se llama skimming y se da cuando un lector de RFID no autorizado intenta captar información a distancia. En este marco, existe una solución para prevenir estos fraudes: envolver el pasaporte con papel aluminio. Este truco casero pero eficaz protege los datos de la persona frente a lecturas no autorizadas que pueden ser utilizadas para fines negativos. El papel aluminio actúa como una barrera que bloquea o debilita las ondas electromagnéticas, es decir, impide que el lector externo se comunique con el chip del pasaporte. Esto reduce la posibilidad del robo de datos. Además, es una solución simple y económica que cada vez más viajeros toman a la hora de conocer el mundo, sobre todo, en los aeropuertos donde hay alto volumen de personas. El único problema de este material es que se rompe, se arruga y puede perder su eficacia rápidamente si no se guarda en óptimas condiciones. Cabe destacar que las personas cuentan con opciones más modernas para guardar el pasaporte, ya que en el mercado están disponibles las fundas o billeteras con bloqueo RFID. Sus precios comienzan en los $ 6.000 y suben en relación a su calidad y materiales. Para los viajeros frecuentes es una alternativa más cómoda y duradera, sin embargo, el papel aluminio puede sacar de apuros en momentos específicos.