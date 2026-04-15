El Banco Central volvió este miércoles a comprar dólares, en su 67 jornada consecutiva con intervención positiva en el mercado de cambios. Se alzó con u$s 128 millones y ya acumula compras por u$s 5846 millones desde que comenzó el programa el pasado 5 de enero. Así, las reservas brutas internacionales cerraron en u$s 45.627 millones. Pese a las compras, las tenencias cayeron u$s 246 millones con respecto al martes. El BCRA aceleró el ritmo de compras en abril, de la mano de una mayor liquidación del agro. En lo que va del mes, lleva adquiridos u$s 1464 millones. “Con la llegada de la cosecha gruesa, ya son dos semanas consecutivas en las que el BCRA acelera significativamente la compra de divisas en el mercado, una señal muy positiva desde el punto de vista financiero, considerando la estacionalidad de la oferta de dólares —que tiende a reducirse en el segundo semestre— y los fuertes vencimientos de deuda soberana por u$s 4392 millones en julio", consignó la consultora Analytica. En ese contexto, el dólar volvió a bajar en la plaza cambiaria local. El mayorista cerró a $ 1359, mientras que el oficial bajó 0,4% y se negoció a $ 1380 para la venta. Por su parte, el MEP culminó la rueda abajo de los $ 1400 y el Contado con Liquidación operó a $ 1452.