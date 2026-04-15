El lomo al horno con papel aluminio es una de las formas más prácticas de preparar este corte, ya que permite conservar la jugosidad de la carne y concentrar los sabores sin necesidad de técnicas complejas. El aluminio actúa como una barrera que retiene el vapor durante la cocción, generando un efecto similar al de una cocción al vapor dentro del horno, lo que ayuda a evitar que el lomo se reseque. A la hora de preparar el lomo, es importante partir de una buena pieza de carne, preferentemente de tamaño uniforme para garantizar una cocción pareja. También se recomienda condimentar con anticipación para que el lomo absorba mejor los sabores. Para lograr una superficie más dorada, podés abrir el papel aluminio en los últimos 10 minutos de cocción. Cuando retires la carne del horno, dejá reposar entre 5 y 10 minutos antes de cortar, para que la carne conserve sus jugos. Este método admite distintas variaciones según el gusto personal. Se pueden incorporar vegetales como papas, zanahorias o cebollas dentro del mismo paquete para obtener una guarnición al mismo tiempo que se cocina la carne, o ajustar los condimentos con otros ingredientes como limón, salsa de soja o especias.