Sin un certificado de nacimiento, no hay pasaporte, no hay Real ID y, si el proyecto SAVE America Act se convierte en ley, tampoco habrá posibilidad de registrarse para votar. El documento más básico del sistema de identidad estadounidense se volvió el centro de un debate que afecta a millones de personas que no lo tienen a mano o que lo perdieron con el tiempo. El proyecto, impulsado por el presidente Donald Trump y ya aprobado en la Cámara de Representantes, exigiría presentar un certificado de nacimiento o pasaporte para registrarse como votante. Quienes hayan cambiado de nombre —como ocurre al casarse— deberían además acreditar ese cambio con documentación adicional. Aunque enfrenta obstáculos en el Senado, su debate instaló una pregunta urgente: ¿qué pasa si no tienes ese documento? El certificado de nacimiento es el punto de partida de cualquier trámite de ciudadanía o identidad en Estados Unidos. Sin él, no es posible obtener un pasaporte ni una Real ID —requerida desde el 1 de febrero de 2025 para volar, acceder a bases militares o ingresar a edificios federales restringidos. Para obtener la Real ID, el DMV exige prueba de identidad, dos comprobantes de domicilio y, si el nombre cambió, documentos que acrediten esa modificación: licencia de matrimonio, decreto de divorcio u orden judicial. El proyecto SAVE seguiría la misma lógica, con declaración jurada como alternativa para quienes no puedan probarlo. Este es el punto que más afecta a mujeres casadas. Si el apellido actual no figura en el certificado de nacimiento, el sistema exige una cadena documental que pruebe cada cambio. Bajo el proyecto SAVE, cada estado definiría cómo implementar ese proceso. Reemplazar el certificado es posible, pero lleva tiempo y dinero. En la mayoría de los estados, los registros vitales se gestionan a través de los departamentos de salud estatales y pueden demorar entre dos y cuatro semanas por correo, o entre cinco y siete días hábiles en línea o por teléfono. Los costos varían según el estado y el canal elegido, pero los más comunes son: Pueden pedirlo la persona nombrada en el documento, sus padres, tutores o representantes legales. VitalChek permite además completar el trámite sin identificación vigente, mediante una verificación de antecedentes.