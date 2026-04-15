El Gobierno de Colombia reforzó los controles migratorios para quienes planean viajar al exterior, poniendo el foco en el estado y tipo de pasaporte como requisito fundamental para poder salir del país sin inconvenientes. Según información de la Cancillería, uno de los principales motivos por los que una persona puede ser impedida de salir del país es contar con un pasaporte inválido, vencido o en mal estado, por lo que se recomienda revisar el documento con anticipación antes de cualquier viaje. Ante este escenario, crece la importancia de verificar si el documento cumple con las condiciones exigidas a nivel internacional. Uno de los puntos clave es contar con un pasaporte vigente y válido. Para ello, el documento debe tener los datos personales impresos en una lámina especial con fotografía en blanco y negro y una zona de lectura mecánica o biométrica. Además, es fundamental que la libreta no esté vencida, dañada o anulada, ya que cualquiera de estas condiciones puede derivar en la imposibilidad de viajar. En cambio, los pasaportes antiguos (aquellos con fotografía a color pegada y datos en hojas tipo papel) dejaron de ser válidos por disposiciones internacionales, por lo que quienes aún los conserven deberán tramitar uno nuevo. Las autoridades recomiendan iniciar el trámite con anticipación, teniendo en cuenta los tiempos de entrega, que pueden variar según el lugar donde se realice la gestión. También se advierte que los documentos en mal estado, con enmendaduras o información inconsistente pueden ser rechazados, incluso durante el proceso de expedición. Una vez emitido, el titular debe verificar que todos los datos sean correctos, ya que existe un plazo limitado para solicitar correcciones. Además, si el pasaporte no se reclama dentro del tiempo establecido, puede ser anulado automáticamente, obligando a iniciar nuevamente el trámite. Por otro lado, el documento debe conservarse en buen estado: evitar humedad, dobleces o daños en el chip electrónico es clave para que siga siendo válido en controles migratorios. Más allá de su vigencia, el estado físico del documento también puede influir en su aceptación en controles migratorios, por lo que se recomienda prestar atención a su conservación: El cuidado del documento es fundamental para garantizar su correcto funcionamiento y evitar inconvenientes al momento de viajar.