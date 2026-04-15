El riesgo país argentino opera este miércoles en 518 puntos básicos, con una caída diaria de -7 bps. Acumula así una baja de -83 bps en el mes, lo que lo consolida en niveles mínimos desde febrero y marca una aceleración en la compresión de spreads. El posible catalizador central hoy fue el frente externo: el acuerdo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la segunda revisión del programa actuó como validación institucional del esquema macro, aunque ya que el mercado ya descontaba una conclusión favorable. El acuerdo reduce uno de los principales riesgos que el mercado pricea, que es la continuidad del programa. En términos de pricing, esto impacta directamente sobre el riesgo de rollover y la percepción de acceso futuro al financiamiento, tal como destacan en la City. En ese contexto, los bonos soberanos en dólares operan en su mayoría en positivo aunque las subas son moderadas. En la curva ley extranjera el mejor comportamiento se concentra en el tramo corto y medio. Títulos como el GD29, GD30 y GD35 muestran avances, mientras que el GD38 acompaña con subas marginales. En contraste, la parte más larga de la curva muestra cierta pausa: el GD41 cae poco y el GD46 apenas se mueve. Los bonares operan de manera similar aunque con algo más de firmeza en la parte corta. Los AL29 y AL30 lideran las subas, seguidos por el AL35, mientras que el AL38 se muestra prácticamente sin cambios. De hecho, en una rueda donde varios emergentes operan mixtos o con caídas, los bonos argentinos logran sostener subas. Los ADR en Wall Street cotizan con un panel divido. Del lado positivo, el liderazgo está a cargo de Edenor (1,6%), BBVA (0,4%) y Banco Macro (0,4%), aunque en estos últimos casos con movimientos más moderados. Galicia prácticamente se mantiene estable (0,6%). En contraste, el resto del panel muestra mayoría de bajas, con especial debilidad en energía y algunos papeles más cíclicos. Pampa Energía cae 1,5%, YPF retrocede 0,9% y Transportadora de Gas del Sur pierde 2,4%, En Buenos Aires, el S&P Merval pierde los u$s 2000 tras caer a u$s 1999,78 o un 0,2%. Es una sesión más roja que verde para las acciones del Panel Líder con bajas que superan el 4% para Transener y una suba del 1% para Banco Macro. Desde el equipo de research de Puente señalaron que, tras el reciente anuncio del Fondo Monetario Internacional, el staff técnico del organismo y las autoridades argentinas alcanzaron un Staff-Level Agreement correspondiente a la segunda revisión del programa bajo la Facilidad de Facilidades Extendidas (EFF). Explicaron que, una vez aprobado a nivel técnico, se espera que el Directorio Ejecutivo del FMI se reúna en las próximas semanas para formalizar la revisión, lo que habilitaría el desembolso pendiente de aproximadamente u$s 1.000 millones (SDR 0.800 millones). En ese marco, destacaron que el FMI puso el foco en el fortalecimiento del marco de políticas económicas, resaltando el impulso reformista reciente. Entre los puntos señalados figuran la aprobación del Presupuesto 2026 y de leyes orientadas a mejorar la flexibilidad laboral y fomentar la inversión. Finalmente, desde subrayaron que el organismo también destacó la resiliencia de la economía argentina frente a shocks externos, particularmente en el contexto del conflicto en Medio Oriente, apoyada en la mejora de los fundamentos y el posicionamiento como exportador neto de energía. Desde Balanz Research señalaron que, más allá del monto involucrado, el comunicado del FMI resulta constructivo, ya que sugiere una mejora en la implementación del programa tras la aprobación del Presupuesto 2026, los cambios en el esquema monetario y cambiario, y una primera fase de acumulación de reservas. En esa línea, destacaron que el mensaje central del organismo es la validación del ancla macroeconómica: equilibrio fiscal, una política monetaria todavía contractiva y una meta exigente de recomposición de reservas. En particular, remarcaron que el FMI puso el foco en la dinámica del BCRA, cuyas compras de divisas ya superan los u$s 5500 millones en lo que va del año, y fijó como objetivo un incremento de al menos u$s 8000 millones en reservas netas durante 2026. Asimismo, indicaron que este proceso estaría respaldado por una estrategia de financiamiento diversificada, que incluye emisión de deuda en dólares bajo ley local, operaciones de repo y préstamos externos, con el objetivo de sostener la transición hacia un acceso más estable al mercado. El S&P 500 marca un nuevo máximo histórico y confirma que el mercado entró en modo aceleración: acumula una suba de +11% desde el mínimo del 30 de marzo, un movimiento muy agresivo para tan corto plazo. En apenas 12 ruedas, ese rally implicó la creación de aproximadamente u$s 6000 millones de market cap, lo que refleja no solo una mejora en precios, sino un regreso fuerte del flujo hacia activos de riesgo. La velocidad del movimiento es lo relevante. No es un rebote técnico clásico: es una recalibración rápida de expectativas, impulsada por tres factores combinados: