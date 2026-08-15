Envolver la billetera y las llaves en papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos.

Aunque no es uno de los trucos caseros más conocidos, envolver las llaves del auto y la billetera con papel aluminio suele recomendarse como una forma de dificultar la lectura de determinadas señales inalámbricas. La práctica busca añadir una capa extra de protección frente a ciertos dispositivos electrónicos.

La explicación está vinculada al funcionamiento de las llaves inteligentes de los vehículos y de las tarjetas con tecnología sin contacto (RFID o NFC). En los dos casos, el aluminio puede actuar como una barrera física que reduce la transmisión de determinadas señales electromagnéticas.

Papel aluminio y llaves inteligentes: por qué recomiendan este método

Las llaves inteligentes de muchos vehículos modernos emiten una señal de radio que permite al automóvil detectar que el conductor se encuentra cerca y desbloquear las puertas sin necesidad de introducir la llave en la cerradura.

Algunos delincuentes aprovechan esta tecnología mediante el denominado ataque de relevo (relay attack), un método que consiste en captar y amplificar la señal emitida por la llave para hacer creer al vehículo que el dispositivo original se encuentra a pocos metros.

En ese contexto, envolver completamente la llave con papel aluminio puede ayudar a bloquear la señal, ya que el material actúa de forma similar a una jaula de Faraday y dificulta el paso de las ondas electromagnéticas.

Para que el método resulte lo más efectivo posible, la llave debe quedar totalmente cubierta. Si quedan aberturas o zonas expuestas, parte de la señal podría seguir transmitiéndose.

Envolver la billetera y las llaves en papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos. (Representación creada con IA) ChatGPT

Qué ocurre al envolver la billetera y las tarjetas con papel aluminio

En el caso de la billetera, el objetivo es distinto, aunque el principio es el mismo. Muchas tarjetas de crédito y débito incorporan tecnología RFID o NFC, que permite realizar pagos sin contacto mediante un chip de proximidad.

Al envolver la billetera o las tarjetas con papel aluminio, se puede dificultar la lectura de esas señales por parte de dispositivos electrónicos que intenten captar la información del chip a corta distancia.

Como alternativa, actualmente existen billeteras con bloqueo RFID, diseñadas específicamente para limitar la transmisión de estas señales sin necesidad de recurrir al aluminio.

¿Es una solución definitiva para proteger las llaves y las tarjetas?

Si bien envolver las llaves del auto o la billetera con papel aluminio puede aportar una protección adicional en determinadas situaciones, no reemplaza otras prácticas recomendadas para resguardar los datos y evitar posibles fraudes o accesos no autorizados.