El moto g77 está en descuento en El Corte Inglés: este smartphone se consigue por menos de 250 euros.

El Motorola moto g77 5G se suma a las ofertas de tecnología de El Corte Inglés con un descuento del 28%. El dispositivo destaca por combinar una pantalla AMOLED de gran tamaño, conectividad 5G, una cámara principal de 108 megapíxeles y una batería de 5200 mAh.

En ese contexto, estas características lo han convertido en una alternativa para quienes buscan un móvil de gama media con amplias prestaciones.

Motorola moto g77: así es el smartphone con pantalla AMOLED, cámara de 108 MP y conectividad 5G

El Motorola moto g77 5G incorpora una pantalla Extreme AMOLED Super HD de 6,78 pulgadas, diseñada para ofrecer una mayor nitidez y brillo en la reproducción de películas, series, videojuegos y otros contenidos multimedia.

En el apartado fotográfico, integra un sistema de cámara trasera dual de 108 MP + 8 MP con tecnología Moto AI, acompañado de una cámara frontal de 32 MP para selfies y videollamadas. Además, permite grabar vídeo en resolución 2K y Full HD.

El rendimiento está a cargo del procesador MediaTek Dimensity 6400 de ocho núcleos, compatible con redes 5G, junto con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. También incorpora funciones como RAM Boost, que amplía la memoria disponible para mejorar la multitarea.

Su batería de 5200 mAh promete hasta 37 horas de autonomía con una sola carga y es compatible con carga rápida TurboPower. A ello se suma un diseño con certificación militar de resistencia, protección frente a caídas y arañazos y resistencia al agua IP64.

El moto g77 está en descuento en El Corte Inglés: este smartphone se consigue por menos de 250 euros. IA- Gemini

Características del Motorola moto g77: especificaciones principales

Pantalla

Extreme AMOLED de 6,78 pulgadas .

Resolución Super HD.

Mayor brillo y nitidez para contenido multimedia.

Procesador y rendimiento

MediaTek Dimensity 6400.

CPU de ocho núcleos de hasta 2,5 GHz.

GPU Arm Mali-G57 MC2.

Sistema operativo Android 15.

Conectividad 5G.

Memoria y almacenamiento

8 GB de memoria RAM.

256 GB de almacenamiento interno.

Tecnología RAM Boost.

Cámaras

Cámara principal de 108 MP .

Sensor ultra gran angular de 8 MP .

Cámara frontal de 32 MP .

Grabación de vídeo en 2K y Full HD.

Batería

Capacidad de 5200 mAh .

Hasta 37 horas de autonomía.

Compatible con carga rápida TurboPower.

Conectividad

5G.

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.

Bluetooth 5.4.

USB-C.

NFC.

Diseño y resistencia

Peso de 179 gramos .

Dual SIM (Nano SIM y eSIM).

Certificación de resistencia de grado militar.

Protección frente a caídas y arañazos.

Resistencia al agua IP64.

El moto g77 está en descuento en El Corte Inglés: este smartphone se consigue por menos de 250 euros. El Corte Inglés

Precio del Motorola moto g77 en El Corte Inglés: cuánto cuesta y cómo comprarlo

El moto g77 5G con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento está disponible en El Corte Inglés por 249,90 euros, gracias a un descuento del 28% sobre su precio original de 349 euros.

La oferta puede adquirirse en España directamente a través de la tienda online de El Corte Inglés o en los establecimientos de la cadena, donde el dispositivo se comercializa en los colores Pantone Black Olive y Pantone Shaded Spruce, sujeto a disponibilidad de stock.