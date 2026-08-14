Envolver el pasaporte en papel aluminio: por qué lor recomiendan y para qué sirve

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Los pasaportes modernos han sido diseñados con tecnologías avanzadas que optimizan el control migratorio y la verificación de identidad. Entre estas se destaca el uso de chips con identificación por radiofrecuencia (RFID), los cuales permiten almacenar datos esenciales del documento junto con información biométrica del titular.

Como resultado de esta innovación, ha surgido una recomendación notable entre los viajeros frecuentes: proteger el pasaporte envolviéndolo en papel aluminio. Aunque puede resultar inusual, esta medida se relaciona con una estrategia efectiva de protección digital ante posibles lecturas no autorizadas.

Alerta: por qué algunos viajeros envuelven su pasaporte en papel aluminio

La inquietud de ciertos viajeros proviene de la posibilidad de que individuos malintencionados intenten captar dicha señal utilizando dispositivos especializados. De tal manera, proteger el pasaporte con papel aluminio actúa como una barrera física que puede bloquear o debilitar señales de radiofrecuencia.

En el contexto reciente, numerosos pasaportes emitidos en años recientes incluyen un chip RFID, concebido para optimizar procesos en aeropuertos y puntos migratorios. Este diminuto dispositivo permite a las autoridades acceder a información específica del documento sin requerir contacto físico.

Si bien no se establece como una obligación o una recomendación formal de las autoridades migratorias, esta práctica ha ganado popularidad como una estrategia adicional para salvaguardar la privacidad y la seguridad de los datos.

Pasaportes con chip: qué datos almacena y cómo funciona

Se han integrado estos sistemas para optimizar la seguridad de los documentos y disminuir falsificaciones, así como para agilizar los procedimientos en fronteras de diversas naciones.

Los chips RFID contienen información asociada al documento, entre la cual se incluye:

Datos personales impresos en el pasaporte.

Fotografía digital del titular.

Información biométrica utilizada para controles migratorios.

Elementos de autenticación y validación del documento.

El aluminio bloquea interferencias y señales externas

El papel aluminio puede actuar como un **bloqueador físico de ondas electromagnéticas**, asemejándose al concepto de una jaula de Faraday. Al envolver el pasaporte, se restringe la posibilidad de lectura remota del chip mientras el documento no se encuentre en uso.

No obstante, numerosos pasaportes modernos ya cuentan con cubiertas o materiales específicos destinados a ofrecer protección al chip cuando el documento permanece cerrado.

Envolver el pasaporte en papel aluminio: por qué lor recomiendan y para qué sirve Imagen creada con IA - ChatGPT

Cómo proteger tu pasaporte: medidas y consejos clave

Más allá de la utilización del aluminio, se recomienda a los especialistas en viajes y en seguridad digital implementar hábitos fundamentales para mitigar los riesgos: