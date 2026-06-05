El mercado de coches eléctricos es uno que todavía se mantiene en pleno auge y las cifras de ventas aumentan mes a mes. En los primeros meses de 2025 ya se han vendido más modelos eléctricos que en todo el año pasado. Esta tendencia parece irreversible y es destacada por la Dirección General de Tráfico de España (DGT), que otorga beneficios adicionales para los coches eléctricos.

El mercado en mayo tuvo como protagonista principal al Toyota C-HR+, el coche eléctrico más vendido durante el mes solo por detrás de Tesla. La empresa dirigida por Elon Musk es líder absoluta en el mercado español, por lo que muchos consideran que Toyota ha sido la sorpresa del mes con su modelo eléctrico.

No es casualidad. El Toyota C-HR+ llegó al mercado español en 2026 como la apuesta más decidida de la marca japonesa por la electrificación pura. Su precio lo convierte en una de las opciones más buscadas para aquellos conductores que desean optar por un coche rápido, fiable y sin un gran impacto medioambiental.

Todas las características más importantes del Toyota C-HR+. Toyota

Las características principales del Toyota C-HR+

El C-HR+ no es una actualización del C-HR híbrido que muchos conductores ya conocen. Es un modelo diferente, más grande y con un sistema de propulsión completamente distinto. 4,52 metros de longitud frente a los 4,36 del convencional, 11 centímetros más de distancia entre ejes y, sobre todo, un tren motriz 100% eléctrico que el C-HR estándar nunca tuvo.

Se trata de la joya de la corona del SUV eléctrico japonés, que Toyota define como un “Coupé High Rider”, un SUV con silueta de coupé que combina la practicidad de un familiar con la imagen de un deportivo. Y lo hace en dos versiones claramente diferenciadas que responden a dos perfiles de comprador distintos.

La versión de acceso es el Electric 250 Advance cuenta con un motor de 224 CV, tracción delantera y una batería de 77 kWh. Admite carga rápida de hasta 150 kW, lo que permite pasar del 10% al 80% en tiempos competitivos.

Por otro lado, la versión superior es el Electric 350 AWD-i, tiene 343 CV, tracción total y el mismo tamaño de batería.

El precio del Toyota C-HR+ es uno de sus mayores fuertes. Toyota

El precio de mercado del Toyota bZ4X y una oferta imperdible

El precio de la versión base en España es de 35.375 euros y su autonomía homologada alcanza los 607 kilómetros con un consumo medio de 13,4 kWh/100 km.

Mientras tanto, el precio de la versión Electric 350 AWD-i sube hasta los 42.425 euros y su autonomía baja a 501 kilómetros por el mayor consumo que implica el segundo motor. A cambio, acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos frente a los 7,4 de la versión básica, y añade cámara de visión periférica, aparcamiento asistido, asiento eléctrico, tapicería en cuero y techo solar panorámico.

Además de su precio, Toyota se favorece de su reputación de fiabilidad. Según la encuesta de la ACEA 2025, un 67% de los compradores prioriza la durabilidad de la batería y la red de servicio oficial frente a la velocidad de carga o el software. Este es uno de los factores principales por los que este coche se ha convertido en la elección “racional” para quienes buscan su primer modelo eléctrico sin dar el salto a Tesla.