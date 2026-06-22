El Mazda MX-5 ST celebra 35 años de historia consolidándose como uno de los deportivos más icónicos del mercado. Con más de 1,2 millones de unidades vendidas en todo el mundo, el modelo mantiene su posición como el roadster más vendido de la historia gracias a una fórmula que combina diseño, placer de conducción y tecnología de última generación.

La renovada versión del descapotable japonés apuesta por una experiencia de conducción más refinada, incorporando nuevas soluciones tecnológicas, sistemas avanzados de seguridad y mejoras en conectividad. Todo ello sin renunciar a las características que han convertido al MX-5 en un referente entre los amantes de los deportivos ligeros.

Llega el nuevo Mazda MX-5: este vehículo descapotable combina diseño lujoso y tecnología avanzada. Mazda

Motor y experiencia de conducción: la esencia del Mazda MX-5

Mazda ha perfeccionado durante cuatro generaciones la filosofía Jinba Ittai, un concepto que busca la conexión perfecta entre conductor y vehículo. El resultado es un roadster ligero, con una distribución de peso casi perfecta de 50:50 y un peso desde 1003 kg.

El MX-5 destaca por ofrecer una conducción precisa y dinámica gracias a más de tres décadas de evolución de su chasis. La marca también ha incorporado el modo DSC-Track, optimizado para ofrecer un mayor control durante la conducción deportiva, así como mejoras en la dirección y el comportamiento general del vehículo.

Además, el modelo cuenta con una puesta a punto que favorece la agilidad, el equilibrio y la capacidad de respuesta, características que han convertido al roadster en uno de los deportivos más valorados por conductores y expertos del sector.

Versiones del Mazda MX-5 ST y precios en España

Prime-Line – desde 33.080 euros

Llantas de aleación Black de 16″.

Tapicería de tela negra.

Aire acondicionado.

Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.

Faros LED.

Sistema de navegación.

Sistema de sonido con 6 altavoces.

Sistema de prevención de cambio involuntario de carril.

Exclusive-Line – desde 35.580 euros

Llantas Bright de 16″.

Tapicería de cuero perforado negro.

Asientos calefactados.

Acceso inteligente sin llave.

Climatizador automático.

Modo DSC-Track.

Faros Smart Full LED.

Sistema Bose con 9 altavoces.

Kazari – desde 36.380 euros

Tapicería de cuero beige tostado.

Asientos calefactados.

Faros Smart Full LED.

Sistema Bose con 9 altavoces.

Pantalla táctil de 8,8 pulgadas.

Techo duro retráctil en color Piano Black.

Homura – desde 38.880 euros

Llantas RAYS de 16 pulgadas.

Asientos deportivos Recaro calefactados.

Faros Smart Full LED.

Retrovisores exteriores en negro.

Sistema Bose con 9 altavoces.

Pantalla táctil de 8,8 pulgadas.

Frenos delanteros Brembo con pinzas rojas.

Asistente de cambio de carril y control de crucero.

Llega el nuevo Mazda MX-5: este vehículo descapotable combina diseño lujoso y tecnología avanzada. Mazda

Tecnología y seguridad: innovación para disfrutar cada trayecto

Conectividad y entretenimiento

Pantalla central Mazda Connect de 8,8 pulgadas.

Compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Sistema de sonido premium Bose.

Servicios conectados mediante la aplicación MyMazda App.

Tecnologías de conducción

Modo DSC-Track para conducción deportiva.

Kinematic Posture Control para mejorar la estabilidad en curvas.

Dirección optimizada para una respuesta más precisa.

Suspensión mejorada para aumentar el control y la conexión con el vehículo.

Sistemas de seguridad i-Activsense

Sistema de Asistencia a la Frenada en Ciudad (SCBS).

Cámara de visión trasera con detección de vehículos.

Control de ángulo muerto (BSM).

Sistema de aviso y prevención de cambio de carril (LAS).

Detección de peatones, bicicletas y motocicletas.

Frenado automático de emergencia.

Con esta actualización, el Mazda MX-5 ST refuerza su posición como uno de los descapotables más deseados del mercado, combinando diseño icónico, comportamiento deportivo y una completa dotación tecnológica para seguir conquistando a nuevas generaciones de conductores.