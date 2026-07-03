El regreso de Mercurio retrógrado a fines de junio volvió a convertirse en uno de los fenómenos más comentados entre quienes siguen la astrología y buscan saber cómo les impactará en sus vidas el desarrollo de este evento celestial durante las próximas semanas.

Aunque desde la astronomía se trata de un efecto visual provocado por el movimiento relativo entre los planetas, esta etapa suele asociarse con demoras, revisiones y dificultades en la comunicación. Sin embargo, no se trata de una etapa negativa.

Empezó Mercurio retrógrado y afectará de manera directa a 4 signos del zodíaco. (Foto: Archivo)

Cabe destacar que Mercurio comenzó a retrogradar en cáncer desde el 29 de junio y continuará con este movimiento hasta fines del corriente mes, un período que según la astrología, impactará sobre todos los signos del zodíaco, aunque cuatro de ellos sentirán sus efectos con mayor intensidad por la posición que ocupa el planeta durante estas semanas.

Mercurio retrógrado en Cáncer: hasta cuándo dura y por qué es diferente en 2026

El fenómeno de Mercurio retrógrado ocurre entre tres y cuatro veces al año y cada ciclo suele extenderse durante aproximadamente tres semanas.

Durante este período, el planeta parece desplazarse hacia atrás en el cielo, aunque en realidad se trata de un efecto óptico.

En función de los datos difundidos, entre el 29 de junio y el 24 de julio de 2026, Mercurio realizará su segunda retrogradación del año , que presentará una particularidad: transitará el ciclo dentro del signo Cáncer, sin cambiar de signo en ningún momento.

Debido a que la retrogradación comienza muy cerca de Júpiter, el planeta asociado a la expansión y la abundancia, podrían potenciarse temas relacionados con el pasado, la familia, la nostalgia y las emociones que permanecían sin resolver.

Cuáles serán los 4 signos afectados por Mercurio retrógrado, según la astrología

De acuerdo con la interpretación astrológica, los cuatro signos que sentirán con mayor fuerza este tránsito son:

Cáncer.

Capricornio.

Aries.

Libra

Para los nacidos bajo el signo Cáncer , este período invita a revisar la forma en que construyen su propia historia personal. Podrían incluso reaparecer personas o situaciones del pasado que permitan cerrar etapas pendientes antes de comenzar un nuevo ciclo.

Cáncer, Capricornio, Aries y Libra experimentarán mayores efectos durante Mercurio retrógrado. (foto: Freepik).

En el caso de Capricornio , el foco estará puesto en las relaciones de pareja, los vínculos afectivos y las sociedades. La astrología recomienda evitar decisiones definitivas y aprovecha estas semanas para detectar patrones que se repiten en la comunicación con los demás.

Cómo afectará Mercurio retrógrado a Aries y Libra durante este período

Por su parte, los regidos por el signo Aries deberán tomar en cuenta este período de retrogradación de Mercurio para poner el foco sobre el hogar y la familia. Viejas conversaciones podrían volver a surgir y ofrecer la oportunidad de aclarar conflictos que habían quedado inconclusos.