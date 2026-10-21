Andrea dejó atrás su rutina en la ciudad para radicarse en el entorno natural de la provincia.

En la búsqueda de una existencia caracterizada por la simplicidad y el contacto pleno con la naturaleza, Andrea tomó la decisión de dar un giro radical a su vida.

Tras dejar atrás su trabajo en el rubro de la panadería y la pastelería en el ámbito urbano, se trasladó junto a su hijo Inti al monte cordobés.

A pesar de las exigencias físicas y los desafíos climáticos que impone un entorno salvaje, el proyecto familiar se sostiene en la resiliencia y en la construcción manual de su propio espacio .

Actualmente, ambos habitan un refugio temporal edificado con chapas y troncos que les permite protegerse de la intemperie mientras concentran sus esfuerzos en levantar la estructura definitiva.

En una entrevista a detalle con Crónicas del Cambio (YouTube), Andrea detalló que el cambio de vida representa un proceso gradual en el que proyecta retomar a futuro su oficio gastronómico como medio de sustento local.

Cómo es el proceso de edificación y los materiales utilizados

La construcción del nuevo hogar se lleva a cabo mediante un trabajo artesanal que combina técnicas tradicionales con el apoyo de la comunidad. El avance de la obra se sostiene a partir de la optimización de recursos y el esfuerzo físico diario para consolidar las bases del inmueble.

Para levantar las paredes principales de la vivienda definitiva se adquirieron cerca de 1000 ladrillos de adobe, elegidos por sus propiedades térmicas y adaptabilidad al terreno.

En cuanto a los cimientos, las estructuras fueron rellenadas manualmente con hormigón a partir de una mezcla de cemento, arena y ripio elaborada a pala.

Para levantar las paredes principales de la vivienda definitiva se adquirieron cerca de 1000 ladrillos de adobe. Crónicas del Cambio - YT

El rol del apoyo comunitario y la solidaridad en la obra

La logística para el traslado de materiales pesados y la provisión regular de agua contó con el soporte fundamental de los vecinos de la zona.

La cooperación territorial resulto clave para acarrear insumos de gran volumen hasta el terreno en medio del monte.

A este acompañamiento se sumó el aporte voluntario de usuarios en redes sociales, lo que permitió financiar la compra de insumos básicos para avanzar en las distintas etapas de la edificación.

Esta red de contención resulta indispensable para sostener el proyecto frente a la limitación de recursos económicos.

La adaptación a la vida cotidiana y la gestión del entorno natural

Estar instalados en pleno monte exige una reorganización completa de las rutinas diarias y una constante adaptación a las condiciones del terreno . La gestión del agua constituye uno de los factores centrales de la jornada, requiriendo un uso medido y la asistencia externa para el acopio regular.

A su vez, la vivienda temporal requiere cuidados específicos, como el resguardo continuo de la tienda de campaña para prevenir el ingreso de insectos y la convivencia habitual con la fauna autóctona del lugar, que incluye zorros, lagartijas y aves locales.

Estar instalados en pleno monte exige una reorganización completa de las rutinas diarias y una constante adaptación a las condiciones del terreno. Crónicas del Cambio - YT

A pesar del calor extremo y la exigencia física que demanda el acopio de materiales, la dinámica familiar se enfoca en la consolidación gradual de la vivienda.