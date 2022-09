Emigrar a Uruguay: los puestos de trabajo con mayor demanda para ganar los sueldos más altos de Latinoamérica

Emigrar a Uruguay es una opción para los argentinos que buscan expandir sus oportunidades en otros territorios. El país vecino ofrece la residencia a través de requisitos mínimos y la posibilidad de acceder a empleos con los salarios más altos de la región.

Actualmente, Uruguay cuenta con casi 3 millones y medio de habitantes. Durante los últimos años, una enorme cantidad de profesionales y empresarios argentinos emigraron a este país. Entre ellos Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre, y Gustavo Grobocopatel de Los Grobo.

Según la Cancillería uruguaya, el número de residencias solicitadas por argentinos llegaría a fines de 2022 a 7500 solicitudes.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SACAR LA RESIDENCIA PERMANENTE EN URUGUAY?

Para acceder a la residencia permanente en Uruguay son necesarios los siguientes requisitos:

-Pasaporte y DNI, más antecedentes penales apostillados del o de los países donde vivió el solicitante en los últimos cinco años

-Carnet de vacunación contra sarampión y tétanos

-Se debe solicitar una cita ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para evaluar la solicitud

¿COMO INICIAR EL TRÁMITE DE RESIDENCIA PERMANENTE EN URUGUAY?

Uruguay se volvió, para muchos, un país perfecto para vivir por su estabilidad económica, baja tasa de desempleo y sus innovadoras políticas sociales.

Para trabajar legamente es necesario una visa de residencia. Esta se tramita en el Ministerio de Relaciones Exteriores en caso de solicitar residencias permanentes para nacionales del Mercosur o extranjeros familiares de uruguayos. Las personas no comprendidas en la situación anterior, o que desean solicitar residencias temporarias, deben iniciar el trámite en la Dirección Nacional de Migración.

Los trámites en el Ministerio de Relaciones Exteriores son gratuitos. Mientras que aquellos que se realizan en la Dirección Nacional de Migración son pagos.

En caso de contar con título educativo es importante convalidarlo para poder ejercer dicha profesión en Uruguay.

¿Cuáles son los puestos más demandados de trabajo?

Para aquellos que desean tener su primera experiencia laboral de forma inmediata, uno de los puestos más solicitados en Uruguay es el de delivery o repartidor. En muchas ocasiones las búsquedas tienen como requisito vehículo propio, pero en otras es previsto por el empleador.

Asimismo, los puestos relacionados con el comercio como vendedor, repositor o atención en caja tienen mucha oferta en el mercado laboral.

Los oficios son una buena oportunidad para insertarse en el mercado uruguayo, entre los más demandamos están albañilería, peluquería, estética y servicios caninos.

El ámbito de Marketing, Comunicación y Relaciones Públicas ofrece oportunidades a aquellos extranjeros que tengan certificaciones o conocimientos relacionados con estos rubros, sin la necesidad de un título universitario.

Entre los profesionales universitarios, las posiciones más demandadas son aquellas relacionadas con las Tecnologías de la Información y Comunicación, sobre todo en puestos relacionados a la Ingeniera Informática y Programación. Por otro lado, los profesionales de la salud tienen enormes oportunidades de acceder a empleos, al igual que aquellos relacionados al ámbito de la Logística.

¿CUÁL ES EL SALARIO PROMEDIO EN URUGUAY?

Actualmente, el Ingreso Medio per cápita es de $ 25.805 pesos uruguayos. Mientras que el Ingreso Medio en Hogares es de $ 72.619 pesos uruguayos, lo que equivale a u$s 1780 (conversión con el peso uruguayo).

Sin embargo, el salario depende del puesto de trabajo y la formación de cada persona. Un profesional, con experiencia puede ganar, como mínimo, $ 40.000 pesos uruguayos, es decir, u$s 980 .

¿CUÁNTO CUESTA VIVIR EN URUGUAY EN 2022?

Un departamento promedio, en el centro de la ciudad, cuesta un promedio de u$s 480. En servicios básicos de luz, gas y agua, se gasta un promedio de u$s 130 . Por otro lado, el pase mensual de colectivo tiene un valor de u$s 42, incluyendo dos pases diarios de lunes a viernes.

Se estima que el presupuesto promedio de una vida digna que engloba vivienda, comida, transporte, servicios, alimentos y actividades es de u$s 1400 mensuales.

