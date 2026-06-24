Emigrar a España es el sueño de muchos argentinos por tratarse de un país de habla hispana con sueldos altos y en euros.

Ahora, se presenta una oportunidad única, ya que un municipio ofrece viviendas rehabilitadas con alquiler gratuito y puestos de trabajo a quienes deseen habitar la ciudad.

Se trata de Soria, una de las provincias más castigadas por la despoblación. El pequeño pueblo de Arenillas se ubica entre las montañas y lanzó el programa para atraer nuevos residentes, en específico familias con hijos.

Qué ofrece Arenillas a sus nuevos vecinos

Cada vez son más jóvenes que abandonan sus pequeñas localidades para mudarse a las grandes ciudades, dejando detrás municipios en riesgo de extinción .

De esta manera, el ayuntamiento de Arenillas puso a disposición siete departamentos totalmente equipados con el principal beneficio de que no se cobrará alquiler. Las familias o individuos podrán ahorrar significativamente en los costos de vida básicos.

Ayuntamiento de Arenillas

El plan no solo contempla un techo, sino que también tienen en cuenta otros aspectos claves del día a día como:

Conectividad total : el pueblo en tu totalidad cuenta con conexión a internet por fibra óptica ideal para nómades digitales o quienes trabajen de forma remota.

Puestos de trabajo locales: además de ofrecer internet para trabajar remoto, se busca gente para prestar servicios en el bar del pueblo o el centro comunitario.

Además de vivienda gratuita, prometen empleo asegurado, conexión a internet y apoyo para quienes quieran empezar una nueva vida lejos de las grandes ciudades. ChatGPT - creada con IA

Una apuesta por el futuro de Arenillas

El principal objetivo es la convocatoria de familias con hijos, ya que las autoridades tienen claro que sin niños no hay futuro.

De esta manera, en pos de beneficiarlos, organizaron toda una logística en donde podrán asistir a la escuela Berlanga de Duero. Está ubicada a 20 kilómetros, pero el transporte y la educación son gratuitos.

Los interesados en postularse deberán enviar una solicitud detallada a la administración municipal de Arenillas explicando su proyecto de vida y cómo podrían aportar a la comunidad.

Dónde queda Arenillas y qué hay cerca

Arenillas se ubica a 20 kilómetros de Berlanga de Duero, uno de los pueblos más turísticos de la provincia. Pese a ser una localidad pequeña, cuenta con diversos atractivos como el caso histórico rural, la iglesia San Cipriano y Santa Justina, la fuente romana restaurada, diversas fiestas patronales, entre otros.

Además, está rodeado de campos de cultivos y cañadas ganaderas, lo cual permite hacer actividades al aire libre como senderismo, ciclismo rural, entre otros.