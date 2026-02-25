Argentina acaba de sumar un desarrollo sin precedentes para el transporte turístico en la región. En Jujuy comenzó a funcionar el Tren Solar de la Quebrada, una formación totalmente impulsada con energía renovable que circula por uno de los paisajes más emblemáticos del país: la Quebrada de Humahuaca, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. El proyecto coloca al país en la primera línea de innovación en transporte sustentable. No solo propone un medio de movilidad limpio, sino una experiencia turística que busca poner en valor la cultura local y proteger el ambiente. La formación es 100% sustentable gracias a un sistema de seis baterías de litio que reciben energía del Parque Solar Cauchari, una de las plantas fotovoltaicas más grandes de Sudamérica. Este complejo abastece casi el 70% del consumo eléctrico de Jujuy, lo que le da al tren un funcionamiento completamente libre de combustibles fósiles. Algunas características clave: La velocidad moderada permite apreciar cada tramo del paisaje andino sin contaminación sonora ni emisiones. El recorrido va paralelo a la Ruta Nacional 9 y conecta cinco destinos clásicos del norte argentino: El primer servicio sale desde Volcán a las 9:35. Los pasajeros pueden subir y bajar en cualquiera de las estaciones con un solo ticket diario, lo que convierte al tren en una herramienta ideal para recorrer la Quebrada a un ritmo propio. Cada estación fue construida recientemente y está preparada para recibir viajeros durante todo el año. Entre los servicios que ofrece: La compra de pasajes se realiza en trensolar.com.ar. El tren ofrece dos modalidades: Incluye el circuito completo con guía especializado a bordo y en cada estación, paradas programadas y propuestas gastronómicas o culturales en todos los pueblos. Pensada para quienes buscan una salida más breve.