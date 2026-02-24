Trenes Argentinos confirmó una noticia muy esperada por los usuarios: ya se encuentra habilitada la venta de pasajes de larga distancia con la opción de viajar junto a mascotas. Esta decisión, que busca mejorar la experiencia de los pasajeros y evitar que deban dejar a sus animales al cuidado de terceros, se aplica a nuevos destinos clave dentro de la provincia de Buenos Aires y hacia la Costa Atlántica: Bragado, Junín y Mar del Plata. A partir de esta iniciativa, los pasajeros podrán trasladarse con perros o gatos que sean mayores de tres meses de edad. Los animales viajarán en los coches de primera especialmente habilitados para tal fin, bajo condiciones estrictas que garantizan la seguridad y la higiene tanto para las mascotas como para el resto de los ocupantes del vagón. Sin embargo, el sistema tiene limitaciones para asegurar el orden. Se permitirá un cupo máximo de ocho mascotas por formación y la opción estará disponible únicamente en aquellos servicios cuya duración programada no supere las ocho horas de viaje. Por este motivo, se recomienda adquirir los boletos con la mayor antelación posible. En cuanto a la logística a bordo, la reglamentación establece que los animales deberán viajar únicamente entre cabeceras, sin posibilidad de descender en las estaciones intermedias. Durante todo el trayecto, la mascota deberá permanecer dentro de una caja o bolso de transporte cerrado con un tamaño máximo de 48 cm x 45 cm, ocupando un asiento contiguo al del pasajero responsable. Para poder abordar, es obligatorio presentar documentación sanitaria específica. El dueño deberá contar con la libreta de vacunación al día (incluyendo la vacuna antirrábica vigente) y un certificado de salud veterinario impreso y original. Además, se exige llevar correa, bozal, chapa identificatoria en el animal y un kit de limpieza propio. El control de estos requisitos será exhaustivo. El personal ferroviario realizará la verificación de la documentación, la firma del reglamento y las condiciones del transportín durante el preembarque. Es fundamental cumplir con todos los puntos, ya que de lo contrario no se permitirá el acceso a la formación. El pasaje para viajar junto a la mascota tiene un valor especial y está sujeto a la disponibilidad de los cupos mencionados. Los tickets se pueden adquirir tanto a través de la web oficial de Trenes Argentinos como en las boleterías habilitadas, seleccionando la opción correspondiente al momento de la compra. Circulan dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21. Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 17:08 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53. Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 7:32 y 14:32, de Mar del Plata vuelven a la 1:11 y 14:36. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 7:25 y 14:52, desde la terminal porteña y a la 1:11 y 14:57 desde la ciudad marplatense. La tarifa de los pasajes será de 38.000 en primera y 45.000 en pullman. Salen tres servicios semanales desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes, miércoles y viernes a la 1:50. La tarifa de los pasajes van desde los 7.500 en primera y desde 9.000 pesos en categoría pullman. El servicio se detiene en 7 estaciones del recorrido: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita. Sale un servicio diario que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 domingos y feriados. El precio de los pasajes del tren a Junín se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias. Para conocer el valor de cada pasaje se podrá ingresar a la web oficial de Trenes Argentinos. El servicio se detiene en 10 estaciones del recorrido de ida: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O´Higgins: sumando la estación Sáenz Peña, en su itinerario de regreso.