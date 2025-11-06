Mientras las principales potencias del mundo refuerzan sus ejércitos con tecnología de última generación, América Latina también empieza a dar pasos estratégicos en materia de defensa.

En este contexto, un país de la región anunció que pondrá en operación su primer submarino nuclear en 2034, marcando un hito histórico en el desarrollo militar del continente.

El proyecto incluye el diseño, construcción y puesta en marcha de un sistema de propulsión nuclear propio, con el objetivo de proteger recursos estratégicos y rutas comerciales en el Atlántico Sur.

¿Cuál es el país de América Latina que desarrollará un submarino nuclear?

El país que lidera este ambicioso plan es Brasil, que se convertirá en el primero de América Latina y el único del hemisferio sur en operar un submarino con propulsión nuclear.

El buque se llamará Álvaro Alberto, en honor al almirante que impulsó la investigación atómica en el país, y será parte del Programa de Desarrollo de Submarinos (PROSUB).

¿Cómo será el nuevo submarino nuclear brasileño?

El SN Álvaro Alberto será un submarino de ataque con propulsión nuclear, diseñado para operar durante largos períodos sin necesidad de reabastecimiento. Tendrá capacidad para permanecer sumergido durante meses, recorrer grandes distancias y alcanzar velocidades superiores a las de los submarinos convencionales.

Con una inversión cercana a los 300 millones de euros, el proyecto incluye también la construcción de cuatro submarinos convencionales de clase Riachuelo. Tres de ellos ya están en servicio o en fase de pruebas, mientras que el submarino nuclear se encuentra en proceso de ensamblaje.

¿Por qué Brasil apuesta por un submarino nuclear?

El objetivo principal del PROSUB es proteger la llamada “Amazonía Azul”, una vasta zona económica exclusiva que abarca millones de kilómetros cuadrados de territorio marítimo rico en petróleo, gas y biodiversidad.

El submarino nuclear permitirá a Brasil vigilar, defender y disuadir amenazas en sus aguas con mayor autonomía y poder estratégico.

Fuente: Archivo MC1 Kimberly Clifford

Con este proyecto, Brasil se posiciona dentro de un grupo selecto de países con capacidad de propulsión nuclear en sus fuerzas navales, desafiando el dominio tradicional de potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.