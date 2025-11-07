Un nuevo ranking internacional calificó todos los pasaportes del mundo según la cantidad de países a los que se puede entrar sin necesidad de tramitar una visa. Por primera vez en 20 años, el documento norteamericano salió de los 10 más poderosos y posicionó a un país asiático en el primer lugar.

Se trata de una credencial que permite entrar a 193 naciones sin necesidad de trámite, siendo solo Afganistán y Argelia los que solicitan un permiso.

Cuál es el pasaporte más poderoso del mundo

El Índice de Pasaportes Henley clasifica a los países en función del número de destinos que los viajeros pueden acceder sin necesidad de una visa. Se basa en datos publicados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Según la clasificación, el pasaporte más poderoso del mundo es el de Singapur, manteniendo el lugar obtenido en 2024. El documento habilita el ingreso a 193 países, siendo solo Afganistán y Argelia los solicitantes de visa.

En segundo lugar, se ubicó Corea del Sur, que garantiza a sus ciudadanos el ingreso a 190 países. El podio lo completa Japón con solo un país menos de ingreso libre.

Por su parte, Estados Unidos pasó del séptimo puesto al 11vo en un año, garantizando el acceso a 180 naciones.

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo

El ranking clasificó los pasaportes de todos los países del mundo para dar lugar a este top 10:

Posición País/es Países que se pueden ingresar sin visa 1 Singapur 193 2 Corea del Sur 190 3 Japón 189 4 Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, España, Suiza 187 5 Austria, Grecia, Noruega, Portugal, Suecia 186 6 Hungría, Malta, Nueva Zelanda, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia 185 7 Australia, Croacia, Chequia, Estonia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido 184 8 Canadá, Letonia 183 9 Liechtenstein, Letonia 182 10 Islandia, Malasia 181

En qué puesto quedó el pasaporte argentino y cómo está el ranking latinoamericano

El documento argentino se ubicó en el puesto 18 de la lista con acceso a 169 países sin visa. Dentro de las naciones que no solicitan el trámite se encuentran: Francia, Alemania, Italia, Noruega, España, entre otros.

Fuente: Télam

Fuente: CEDOC

En la misma línea, el ranking de pasaportes latinoamericano quedó conformado de la siguiente manera: