Dos potencias asiáticas se unen contra China y crece el temor por una Tercera Guerra Mundial

En medio de disputas territoriales y marítimas, India y Filipinas decidieron unir fuerzas en una alianza militar sin precedentes, que apunta directamente a contener el avance de China en el Mar Meridional.

Las maniobras navales, realizadas por primera vez entre ambas naciones, se llevaron a cabo en aguas reclamadas por Pekín como propias. Este gesto político y militar fue interpretado como una señal de advertencia, en un contexto donde crece el temor por una posible Tercera Guerra Mundial.

Las dos potencias que buscan derribar a China

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas filipinas, Romeo Brawner, destacó que los ejercicios "envían una señal poderosa de solidaridad y cooperación entre dos democracias vibrantes en el Indo-Pacífico".

Una tripulación desembarca del destructor de misiles guiados de la armada india, INS Delhi, que está estacionado en el puerto de Manila, Filipinas. (AP)

El fortalecimiento del vínculo entre India y Filipinas coincidió con un encuentro diplomático en Nueva Delhi entre el primer ministro Narendra Modi y el presidente Ferdinand Marcos Jr., según informó la agencia AP.

Filipinas ya había realizado patrullas con Estados Unidos, Japón, Francia y Australia, pero esta alianza con India marca un nuevo eje estratégico en la región, con el objetivo de garantizar la libre navegación y contener las acciones cada vez más agresivas de China .

¿Cuál fue la respuesta de China?

Aunque no se registraron incidentes directos durante los ejercicios, Brawner confirmó que fueron "sombreados" por embarcaciones chinas. El Ejército Popular de Liberación y la guardia costera ya habían vigilado patrullas anteriores con otras potencias extranjeras.

Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas filipinas, Romeo Brawner. (Fuerzas Armadas filipinas)

El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Zhang Xiaogang, acusó a Filipinas de provocar inestabilidad y advirtió que China "tomará contramedidas firmes contra cualquier provocación del lado filipino".

Además, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se insistió en que "nadie puede intervenir" en las disputas marítimas , que deben resolverse entre los países directamente involucrados.

¿Por qué India y Filipinas avanzan contra China?

China mantiene una disputa con Filipinas por el atolón Second Thomas Shoal, donde Manila tiene presencia militar. En 2024, un enfrentamiento entre barcos de ambos países generó condenas internacionales, y Estados Unidos reafirmó su compromiso de defensa hacia Filipinas.

Flotas navales chinas.

India, por su parte, reclama el territorio de Aksai Chin, controlado por China, mientras que Pekín disputa el estado indio de Arunachal Pradesh. En 2020, un choque mortal en la frontera del Himalaya dejó 20 soldados indios muertos, y aunque hubo acuerdos parciales, las tensiones persisten.