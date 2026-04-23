Argentina es uno de los países con mayor riqueza natural de América Latina, con paisajes que van desde selvas imponentes y ríos tropicales hasta glaciares milenarios. Esa diversidad convierte al territorio en un escenario privilegiado para la investigación científica. En ese contexto, una reciente expedición confirmó que Argentina es dueña del lago más profundo del continente americano y el quinto del planeta, con una profundidad cercana a un kilómetro. Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo y organismos científicos nacionales e internacionales realizaron una expedición en el área del glaciar Viedma, donde lograron medir zonas que hasta hace pocos años permanecían cubiertas por hielo. Las mediciones determinaron que el Lago Viedma, ubicado en la provincia de Santa Cruz, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, alcanza una profundidad máxima de 900 metros. Este registro lo convierte en el lago más profundo de América y en un récord absoluto para Sudamérica. El estudio fue posible gracias al retroceso frontal del glaciar Viedma, que desde 2014 perdió alrededor de 5,5 kilómetros cuadrados de superficie de hielo, dejando al descubierto áreas del lago que nunca habían sido exploradas. Además de su relevancia científica, el Lago Viedma ofrece una experiencia turística única en la Patagonia argentina. Una de las propuestas más destacadas es la travesía conocida como Aventura Viedma, que comienza en El Chaltén, la capital nacional del trekking. Desde el Puerto Bahía Túnel, a pocos kilómetros de la ciudad, parte una navegación por las aguas turquesas del lago, bordeando la costa y permitiendo observar el imponente Macizo Huemul, una de las montañas más emblemáticas de la región. Tras unos 40 minutos, la excursión incluye un trekking hasta un mirador con vistas a la Bahía de los Témpanos, un paisaje dominado por bloques de hielo flotantes y la cordillera de los Andes. El momento culminante es el acercamiento al frente del Glaciar Viedma, el más grande de Argentina, donde se puede apreciar de cerca la enorme pared de hielo azulada y conocer su historia a través de la guía especializada. Según ranking basados en mediciones científicas, estos son los lagos más profundos del planeta: