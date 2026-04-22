En el extremo más frío del mundo, aparece la idea de levantar una barrera bajo el mar para intentar contener lo inevitable. El objetivo es claro, frenar el derretimiento acelerado de uno de los glaciares más importantes de la Antártida. El protagonista es el glaciar Thwaites, conocido como el “glaciar del Juicio Final”. Su tamaño colosal y su ubicación estratégica en la Antártida Occidental lo convierten en una pieza clave del equilibrio global. Sin embargo, su deterioro avanza más rápido de lo esperado, impulsado por corrientes de agua oceánica relativamente cálida que erosionan su base desde abajo. Este glaciar no solo es una enorme masa de hielo. Actúa como una barrera natural que contiene a otros glaciares de la región. Si colapsa, podría desencadenar un efecto en cadena con consecuencias a escala planetaria. Se estima que, por sí solo, podría elevar el nivel del mar en unos 65 centímetros, y actualmente ya explica cerca del 4% del aumento anual. Cada centímetro adicional implica mayores inundaciones, salinización de fuentes de agua y millones de personas expuestas a riesgos costeros. Frente a este escenario, un grupo de científicos e ingenieros plantea una solución tan ambiciosa como controversial, instalar un muro submarino de unos 80 kilómetros de largo y aproximadamente 152 metros de altura. La estructura, pensada como una especie de cortina flexible anclada al lecho marino, buscaría bloquear o reducir el ingreso de agua cálida que acelera el deshielo. No se trata de una solución definitiva ni de una forma de revertir el calentamiento global. La intención es ganar tiempo. Tiempo para que las políticas climáticas logren impacto antes de que el daño sea irreversible. Pero llevar esta idea al terreno real es un desafío monumental. La Antártida presenta algunas de las condiciones más extremas del planeta, temperaturas hostiles, hielo marino en constante movimiento y corrientes intensas. Antes de cualquier intento de construcción, los propios investigadores estiman al menos tres años de estudios para evaluar materiales, diseños y pruebas piloto. A esto se suman interrogantes clave que aún no tienen respuesta. Mientras tanto, la ciencia avanza en paralelo con otro tipo de exploraciones. Equipos de investigación perforan el hielo con agua caliente para insertar sensores a casi mil metros de profundidad. Allí registran datos sobre temperatura, salinidad y comportamiento de las corrientes que interactúan con la base del glaciar. Esa información resulta esencial para comprender por qué Thwaites se ha convertido en uno de los sistemas más inestables del planeta. Y los resultados, hasta ahora, no son alentadores. Cada nueva medición refuerza la misma idea, el glaciar es más vulnerable de lo que se creía hace apenas una década. El océano, silencioso y persistente, juega un rol central en su deterioro. En este contexto, la propuesta del muro submarino se inscribe dentro de las llamadas soluciones de geoingeniería, intervenciones directas sobre el sistema climático. No es una respuesta elegante, sino una alternativa de emergencia frente a un escenario donde las acciones para reducir emisiones podrían llegar demasiado tarde. La discusión, en el fondo, va más allá de la viabilidad técnica. La verdadera pregunta es qué revela esta propuesta sobre el presente, un mundo que, ante el avance del cambio climático, ya no solo intenta evitar el daño, sino también contenerlo como puede, incluso en los confines helados del planeta.