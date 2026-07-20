Formal y confirmado | El Tren Querétaro ya dispone de fecha de inauguración para circular por la ruta Ciudad de México-Irapuato.

En 2025, el gobierno federal lanzó la licitación para diseñar e implementar los sistemas de telecomunicaciones del corredor. Las empresas seleccionadas, Sonda México y Siemens Mobility, serán las encargadas de suministrar la tecnología que permitirá regular la circulación, prevenir incidentes y coordinar la operación en toda la ruta.

El contrato contempla el desarrollo, instalación y puesta en marcha de estos sistemas a lo largo de más de 300 kilómetros, con 11 estaciones en el tramo Ciudad de México–Querétaro–Irapuato. El eje central es el ETCS Nivel 1, un estándar internacional que monitorea de forma constante la velocidad de los vagones y su autorización de movimiento.

El Gobierno informó el avance en la construcción de los trenes México–Querétaro y Querétaro–Irapuato. Dicho proyecto de movilidad busca posicionarse como un referente en innovación y seguridad, al incorporar tecnología con estándares europeos.

El nuevo tren CDMX- Querétaro buscará optimizar el flujo de pasajeros en el país. Fuente: Archivo

¿Cómo operarán los nuevos trenes de Querétaro?

El proyecto también incluye una red de telecomunicaciones que conecta la línea mediante fibra óptica, centros de control y monitoreo en tiempo real. Esta infraestructura permitirá supervisar desde el estado de las vías hasta el tránsito de los trenes, gracias a sensores distribuidos a lo largo del corredor.

En términos prácticos, el sistema funciona como una especie de navegación inteligente: cada tren recibe información continua sobre su ubicación y las condiciones de la vía. Si se detecta que excede la velocidad permitida o entra en una zona de riesgo, el sistema interviene para corregir la operación.

Uno de los principales beneficios es la seguridad, ya que:

Establece límites claros de circulación Controla la velocidad en tiempo real Reduce la probabilidad de accidentes Permite coordinar múltiples trenes en la misma vía, definiendo distancias seguras, prioridades y tiempos de paso

A esto se suma una mejora en la eficiencia operativa . El sistema no solo previene incidentes, también optimiza el flujo ferroviario, reduce interrupciones y mejora la puntualidad.

Información clave del Tren Querétaro en México

Además de operar el servicio, esta tecnología también mejorará la experiencia del usuario, ya que permitirá ofrecer información en tiempo real sobre horarios, llegadas y salidas, sincronizada con lo que ocurre en estaciones.

La red de los trenes integrará múltiples servicios, como:

Cámaras de vigilancia

Control de accesos

Comunicación interna

Información para pasajeros

Asimismo, contará con un Centro de Control Operacional (OCC) y un centro alterno, desde donde se gestionará toda la operación con apoyo de sistemas como el Control de Supervisión y Adquisición de Datos y herramientas de planificación que optimizan horarios y evitan conflictos entre trenes.

El desarrollo de estos sistemas se realiza desde las primeras etapas del proyecto, de forma coordinada con la construcción de la infraestructura, para asegurar que todos los componentes funcionen como un solo sistema integrado.

¿Cuándo entrarán en servicio los nuevos trenes de Querétaro?

La licitación, adjudicada por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, estipula que el consorcio seleccionado deberá satisfacer tanto requisitos técnicos como financieros para la implementación de un sistema completo de señalización, telecomunicaciones y control.